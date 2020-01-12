Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес на прогулке в Нью-Йорке

Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес

Вчера вечером на улицах Нью-Йорка был замечен 50-летний Мэтью Макконахи вместе с 37-летней женой Камилой Алве. Они выходили из отеля Whitby, где прошло мероприятие, посвященное фильму «Джентльмены» (The Gentlemen).

Актер надел синюю водолазку и темно-серые брюки, образ он завершил серебристыми очками-авиаторами и черными кожаными оксфордами. Его супруга предпочла белый свитер, юбку молочного оттенка, теплое пальто песочного цвета и темные ботильоны на каблуке.

«Джентльменов» уже успели окрестить одним из самых ожидаемых фильвом года. Картина рассказывает о британском наркодельце Микки, который пытается продать свой бизнес клану миллиардеров из Оклахомы. Главные роли помимо Мэттью МакКонахи исполнили Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл и Хью Грант.

В российский прокат лента Гая Ричи выйдет 13 февраля.

По материалам: www.spletnik.ru