Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Михалкова: факты, версии и комментарии

Ксения Пунтус

На выходных в соцсетях активно обсуждали инцидент, произошедший утром в субботу, 11 января. Под окнами одного из домов в Трехпрудном переулке была обнаружена 21-летняя модель Ксения Пунтус. Девушка была раздета, у нее были серьезные травмы. Так, по информации телеграм-канала «112» у нее были зафиксированы вывих бедра, ушиб позвоночника, таза и легких, множественные ушибы, а также черепно-мозговая травма. По предварительным данным, Ксения выпала из окна квартиры на третьем этаже, которая принадлежит семье Михалковых. В тот вечер Ксения была там в компании с сыном Анны Михалковой и внуком Никиты Михалкова, 20-летним Андреем Баковым. Дело получило широкий резонанс в СМИ — SPLETNIK.RU собрал всю известную к этому моменту информацию.

Ксения Пунтус

Хронология событий

В ночь с пятницы на субботу Ксения Пунтус отдыхала в компании с еще пятью людьми. После посещения бара все отправились в гости к Андрею Бакову. Что именно затем произошло в квартире, пока неизвестно: данные, просочившиеся в СМИ, весьма противоречивые.

Андрей Баков

Так, одни источники утверждали, что Андрей сразу уснул и не знает, что происходило в его квартире. Другие инсайдеры говорили, что внука Никиты Михалкова собирается допросить полиция, так как все случилось на его глазах. Позднее СМИ сообщили, что сам Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

Ксения Пунтус

Девушку обнаружил сотрудник коммунальных служб около четырех часов утра, услышав женский плач, доносящийся из кустов. Ксения была одета в футболку и джинсы, обувь и носки на девушке отсутствовали, равно как и другие личные вещи, например, телефон и сумочка. Обнаружившему ее человеку она смогла сообщить только свое имя и не помнила, что с ней случилось. По словам очевидца, девушка также не могла связно говорить, хотя, по его словам, запаха алкоголя он не почувствовал.

Андрей Баков с дедушкой Никитой Михалковым

Модель была госпитализирована в Боткинскую больницу с вывихом бедра, ушибом позвоночника, таза и легких, множественными ушибами, а также черепно-мозговой травмой. Официальная версия случившегося пока не озвучена, но врачи заявили, что такие травмы характерны для падения с высоты третьего—четвертого этажа.

Первая реакция

Мать Андрея Бакова Анна Михалкова практически сразу закрыла комментарии ко всем последним постам в своем инстаграме после того, как информация о происшествии стала распространяться в СМИ.

Одной из первых ситуацию прокомментировала Алеся Кафельникова, которая лично знакома с пострадавшей. Модель сразу предположила, что истинную причину случившегося публика вряд ли узнает.

Она была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых, скорее всего, сделают все, чтобы никто не узнал правду. Очень жаль, молимся за нее,

— написала Алеся у себя в сторис.

Кафельникова также сразу отвергла версию, что в деле замешаны наркотики.

Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и вся ее семья знаем, что произошло что-то не то, но все, кто был на вечеринке, все отрицают,

— продолжила Кафельникова.

Пока непосредственные участники событий физически не могут или не хотят давать комментариями, в прессу попали заявления соседей Бакова. По их словам, постоянно в этой квартире никто не проживает. В злополучную ночь там находилось шесть человек. Четверо из них после вечеринки ушли, однако потом вернулись, но им уже никто не открыл дверь. Соседи также слышали шум в квартире и стук в стены.

Пользователи сети тоже не оставили ситуацию без внимания, атаковав страницу модели в инстаграме комментариями. Правда, не все спешили выразить Пунтус пожелания скорейшего выздоровления. Так, многие посчитали, что Ксения сама виновата.

Наркотики — зло!

Когда твоя подруга Леся Кафельникова, «тусить» надо в меру и с умом, девочки!

Перебрали, наверное.

Как надо обдолбаться, чтобы выпасть из окна?

— написали некоторые пользователи сети.

Впрочем, большинство комментаторов все-таки пожелали Ксении сил и выздоровления и попытались воззвать к совести менее дружелюбно настроенных людей.

Какие люди тупые и злые! Чуть что — сразу наркоманка! Знатоки, вам бы дела расследовать! А девушку очень жаль, скорейшего выздоровления,

— написал один из пользователей сети.

Основные версии

Главной и первой версией случившегося стало падение из окна. Так, травматологи, у которых журналисты брали комментарии, подтвердили, что травмы полученные девушкой, характеры при падении с высоты. Однако параллельно в СМИ появилась и другая версия — якобы девушку могли избить и подбросить.

Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали,

— написала в одном из своих первых комментариев на тему Алеся Кафельникова.

В пользу этой версии говорят и впечатления дворника, который обнаружил Ксению.

Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме,

— рассказал он в интервью изданию «МК».

Андрей Баков в тетей Надеждой Михалковой, мамой Анной Михалковой и братом Сергеем

Что известно о самой модели

21-летняя Ксения Пунтус является российской моделью и актрисой. Она училась в модельной школе Avant Models, сотрудничала со многими российскими и международными брендами. Ее фото публиковались в популярных глянцевых журналах Tatler, Vogue, Elle и других изданиях. Кроме того, Ксения снималась в музыкальных клипах.

Многие СМИ написали, что Андрей Баков является молодым человеком девушки, но официального подтверждения этого пока нет. Так, кастинг-директор модели Дмитрий заявил, что девушка долгое время встречалась с молодым человеком по имени Назар и о Бакове он от нее ничего не слышал. Впрочем, не исключено, что отношения завязались совсем недавно, так как по сообщению подруги Ксении они общались и ранее.

В беседе с изданием «МК» кастинг-директор также отметил, что модель вела здоровый образ жизни, и назвал версии с наркотиками «ерундой». Кроме того, он сообщил, что 14 января Ксения должна была улететь на съемки в Париж и вряд ли могла «пуститься во все тяжкие» перед важным рабочим мероприятием.

Дмитрий также подчеркнул, что девушка любила спорт — в ее инстаграме, действительно, можно найти много фото и видео, на которых Пунтус покоряет волны на серфе, а также катается на скейтборде и велосипеде.

Пользователи сети, однако, обратили внимание на странное стихотворение, которое Пунтус опубликовала в своем телеграм-канале за пару дней до случившегося.

Как отмыть запах табака от рук? Как любить тебя, когда ты — труп? Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож? Знаю. Просто подождать. И ты оживешь. И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду, И сама тебе, мертвая, на руки упаду. Страх начнет точить тебя, что наждак, Но ты сумеешь смерть мою переждать. И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить: Мы друг другу помогали ожить (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

В этих строчках многие увидели суицидальные мысли, но инсайдеры из окружения опровергли эти домыслы. В настоящий момент карьера модели шла в гору и у нее было много планов о покорении индустрии, она много снималась в Европе.

Сейчас Ксения находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как стабильно-тяжелое и пока не дают прогнозов.

Первым об инциденте рассказал блогер yuliyayult.

По материалам: www.spletnik.ru