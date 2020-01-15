Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с визитом в Брэдфорд

Кейт Миддлтон

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям приехали с визитом в Брэдфорд, где у них запланирована очень насыщенная программа. Сначала герцоги Кембриджские отправятся в ратушу, где они встретятся с молодыми людьми, которые расскажут им о жизни в городе. Затем они нанесут визит в организацию Khidmat Centre, которая оказывает помощь обездоленным местным жителям. Ну, а кроме того, их познакомят с новыми городскими проектами, такими как Better Start Bradford и Near Neighbours. Первый помогает беременным женщинами и семьям с маленькими детьми, а второй был создан с целью объединить людей из разных сообществ, чтобы они могли жить в мире и согласии друг с другом.

На публике герцогиня появилась в длинном темно-зеленом пальто от Alexander McQueen, клетчатом платье от Zara и черных бархатных туфлях на устойчивом каблуке. Маленькая черная сумочка от Aspinal завершила ее образ.

Приезда герцогов местные жители ждали с особым интересом и начали активно готовиться к нему за несколько дней. Разумеется, любой визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма за пределы Лондона — целое событие для местных жителей. А в свете последних новостей внимание к их персонам особенно повышенное. Публика продолжает обсуждать так называемый «Мегзит» (решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских обязанностей), который так или иначе затронул всех членов королевской семьи. По словам инсайдеров, они были глубоко опечалены заявлением герцогов Сассекских, а принц Уильям, как рассказал его близкий друг, и вовсе заявил, что они с братом стали друг другу «совершенно чужими».

Так или иначе, эта ситуация не повлияла на рабочее расписание герцогов Кембриджских и не выбила их из колеи — запланированные поездки и встречи они отменять не стали. Их следующий официальный выход в свет состоится в следующий понедельник — они устроят прием в Букингемском дворце от имени королевы Елизаветы II, который будет посвящен инвестициям в африканских странах.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

По материалам: www.spletnik.ru