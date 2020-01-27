В английском языке появился глагол to Meghan Markle: что он означает и как его использовать

Меган Маркл

Отказ 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри от своих королевских обязанностей активно обсуждается во всем мире. Особенно бурные дискуссии по этому поводу ведутся в соцсетях: на волне этой новости интернет-пользователи не только создают забавные мемы, но и вводят в английский язык неологизмы.

Так, на днях пользователель Twitter Райан Картер предложить использовать в английском языке новый глагол to Meghan Markle, производный от имени герцогини Сассекской. Молодой человек также дал ему конкретное описание: «меганмарклить» — это ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы позволить себе покинуть комнату/ситуацию/среду, в которой не принимается и не уважается ваше истинное я.

Меган Маркл

Интернет-пользователи по всему миру идею Райана оценили и принялись ретвитить его сообщение, а британское издание The Guardian в ответ на это опубликовало статью, в которой подробно описало, как и когда может использоваться новый глагол.

Так, редакторы издания рекомендуют употреблять слово, когда вы хотите отказаться от вечеринки с большим количеством алкоголя, которая наутро приведет к тяжелому похмелью, в случае, если ваш труд не ценится на работе, или в общении с экс-бойфрендом.

Вот примеры правильного использования глагола to Meghan Markle:

Сегодня вечером я планирую смеганмарклить, чтобы не выпить лишнего, нормально выспаться и не писать своему бывшему,

Вчера я меганмарклила своего бывшего весь вечер и не написала ему ни одного сообщения,

Я подумываю смеганмарклить: начальство не дает мне повышения на работе уже два года. Лучше я стану блогером в инстаграме, чем буду оставаться в коллективе, который не уважает меня и мой труд.

Кстати, ранее пользователи сети уже предлагали использовать имя герцогини Сассекской в качестве глагола с другим значением — игнорировать людей, которые стали тебе неинтересны по причине того, что ты более не можешь использовать их ради своей выгоды.

Меган Маркл и принц Гарри

По материалам: www.spletnik.ru