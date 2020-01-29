СМИ: Лейтон Мистер и Адам Броди станут родителями во второй раз

Адам Броди и Лейтон Мистер

Кажется, скоро семья 33-летней Лейтон Мистер и 40-летнего Адама Броди станет больше. Звезда сериала «Сплетница» (Gossip Girl), судя по всему, беременна. И хотя сами супруги не подтверждали эту информацию, последние снимки актрисы явно свидетельствуют о том, что она находится в интересном положении.

На днях папарацци засняли ее на улице в Лос-Анджелесе, и на этих фото был хорошо заметен округлившийся живот Лейтон.

При этом Мистер продолжает активно работать — вчера ее засняли в Лос-Анджелесе на съемках сериала «Родители-одиночки» (Single Parents) вместе с ее коллегой Тираном Киллэмом. Последний же раз на публике актриса появлялась в ноябре прошлого года, и тогда ее внешний вид слухов о беременности не спровоцировал, хотя фасон платья был подобран так удачно, что наряд вполне мог скрыть округлившийся живот.

Супруги, которые поженились шесть лет назад, воспитывают четырехлетнюю дочь Арло. Личную жизнь пара не афиширует и редко публично о ней рассказывает. А свою дочь они и вовсе не считают нужным показывать общественности. Так что неудивительно, что и о второй беременности Лейтон рассказывать не спешит.

По материалам: www.spletnik.ru