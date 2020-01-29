СМИ: Лейтон Мистер и Адам Броди станут родителями во второй раз

Культура
Игорь Кнышевский0
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СМИ: Лейтон Мистер и Адам Броди станут родителями во второй раз

Адам Броди и Лейтон Мистер

Кажется, скоро семья 33-летней Лейтон Мистер и 40-летнего Адама Броди станет больше. Звезда сериала «Сплетница» (Gossip Girl), судя по всему, беременна. И хотя сами супруги не подтверждали эту информацию, последние снимки актрисы явно свидетельствуют о том, что она находится в интересном положении.

На днях папарацци засняли ее на улице в Лос-Анджелесе, и на этих фото был хорошо заметен округлившийся живот Лейтон.

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СМИ: Лейтон Мистер и Адам Броди станут родителями во второй раз

При этом Мистер продолжает активно работать — вчера ее засняли в Лос-Анджелесе на съемках сериала «Родители-одиночки» (Single Parents) вместе с ее коллегой Тираном Киллэмом. Последний же раз на публике актриса появлялась в ноябре прошлого года, и тогда ее внешний вид слухов о беременности не спровоцировал, хотя фасон платья был подобран так удачно, что наряд вполне мог скрыть округлившийся живот.

СМИ: Лейтон Мистер и Адам Броди станут родителями во второй раз

Супруги, которые поженились шесть лет назад, воспитывают четырехлетнюю дочь Арло. Личную жизнь пара не афиширует и редко публично о ней рассказывает. А свою дочь они и вовсе не считают нужным показывать общественности. Так что неудивительно, что и о второй беременности Лейтон рассказывать не спешит.

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СМИ: Лейтон Мистер и Адам Броди станут родителями во второй раз

По материалам: www.spletnik.ru


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