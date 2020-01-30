Ирина Шейк в стильном casual-образе на прогулке с мамой и дочерью в Нью-Йорке

Ирина Шейк с мамой Ольгой и дочерью Леей

Вчера 34-летняя Ирина Шейк в очередной раз попала в объективы вездесущих папарацци. Репортеры сфотографировали модель на одной из оживленных улиц Нью-Йорка. На прогулке Ирину сопровождала мама Ольга, которая сейчас гостит у нее, и двухлетняя дочь Лея. Ольга шла чуть поодаль Шейк и везла коляску с малышкой, из-за чего некоторые фотографы изначально приняли ее за няню.

Для очередной прогулки по городу Ирина выбрала стильный монохромный look в черном цвете, который разбавила белыми деталями: на ней был джемпер, кожаные штаны и кепка, объемный пуховик и белоснежные высокие сапоги Sam Edelman. Образ дополняла маленькая сумка с принтом зебры и узкие солнезащитные очки.

Ирина Шейк с мамой Ольгой и дочерью Леей

Недавно Ирина Шейк стала новой героиней мартовского номера британского Vogue. В беседе с журналистами модель впервые откровенно рассказала о причинах разрыва в Брэдли Купером — самые интересные цитаты SPLETNIK.RU собрал для вас здесь.

Если вы уже в курсе всех подробностей расставания Ирины и Брэдли, самое время узнать о том, как Кортни Кокс помогла помирить Дженнифер Энистон и Брэда Питта или оценить модный образ Марго Робби, в котором она представляла свой новый фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в Лондоне.

По материалам: www.spletnik.ru