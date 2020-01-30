Ирина Шейк в стильном casual-образе на прогулке с мамой и дочерью в Нью-Йорке
Ирина Шейк с мамой Ольгой и дочерью Леей
Вчера 34-летняя Ирина Шейк в очередной раз попала в объективы вездесущих папарацци. Репортеры сфотографировали модель на одной из оживленных улиц Нью-Йорка. На прогулке Ирину сопровождала мама Ольга, которая сейчас гостит у нее, и двухлетняя дочь Лея. Ольга шла чуть поодаль Шейк и везла коляску с малышкой, из-за чего некоторые фотографы изначально приняли ее за няню.
Для очередной прогулки по городу Ирина выбрала стильный монохромный look в черном цвете, который разбавила белыми деталями: на ней был джемпер, кожаные штаны и кепка, объемный пуховик и белоснежные высокие сапоги Sam Edelman. Образ дополняла маленькая сумка с принтом зебры и узкие солнезащитные очки.
Ирина Шейк с мамой Ольгой и дочерью Леей
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По материалам: www.spletnik.ru