Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

Культура
Игорь Кнышевский0

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям посетили Уэльс, где у них было запланировано несколько встреч с местными жителями. Вслед за фотографиями, сделанными во время выходов герцога и герцогини Кембриджских, в прессе появились подробности, рассказанные очевидцами.

Так, по мнению некоторых из них, больше всего внуку королевы Елизаветы II понравилось в кафе-мороженом, где он не стал скрывать свою любовь к шоколадному десерту и вволю полакомился им.

Читайте также:  Квентин Тарантино впервые станет отцом

Я любитель шоколада, поэтому попробую оба сорта,

— сказал принц, узнав, что в кафе продают мороженое с шоколадной крошкой и шоколадное мороженое в вафельном рожке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в УэльсПринц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

Гецогиня Кембриджская решила попробовать фирменное ванильное мороженое, которым славится кафе. Ее супруг, увлекшись дегустацией, попытался узнать секрет приготовления холодного десерта, но ответ так и не получил.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин пообщались с местными жителями и семьями с детьми. Среди тех, с кем они в этот день встретились, оказались два педагога, учивших будущую герцогиню в Сент-Эндрюсской школе. Одна из них преподавала детям иностранные языки, а друга — физкультуру.

Читайте также:  Королева Елизавета II продемонстрировала поддержку Меган Маркл и принца Гарри после "Мегзита"

Я хочу привить своим детям то, что я узнала в Сент-Эндрюсе,

— сказала им Кейт, обняв каждого из своих учителей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали волю чувствам и слабостям во время визита в Уэльс

По материалам: www.spletnik.ru


загрузка...

Похожие материалы

Кристина Романова показала новое фото с дочерью от Владислава Доронина

Игорь Кнышевский

Так же как все: Кейт Миддлтон замечена на прогулке с принцем Луи в парке возле дома

Игорь Кнышевский

Мусор в Киеве должны убирать специализированные структуры – депутат КГГА

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий