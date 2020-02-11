Алла Пугачева рассказала об эвакуации из-за возгорания во время премьеры фильма «Лед 2»

Алла Пугачева

Вчера в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова. Первыми увидеть спортивную драму пришли многие знаменитости, в том числе Алла Пугачева, Светлана Лобода, Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

Однако далеко не все прошло так гладко, как изначально запланировали организаторы мероприятия. Уже после того, как все гости расселись по своим местам в зале и приступили к просмотру, случился форс-мажор — в здании киноцентра произошло замыкание проводки, в результате которого в зоне касс началось небольшое возгорание.

Игорь Гуляев и Алла Пугачева

Об этом инциденте вечером после премьеры в инстаграме рассказала Алла Пугачева — она разглядела в случившемся загадочное стечение обстоятельств:

Премьера фильма «Лед 2». Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Игорь Гуляев, Алла Пугачева, Светлана Лобода и Нателла Крапивина

В комментариях многие интернет-пользователи решили, что возгорание действительно произошло неспроста, и предположили, что Алла Борисовна обладает особой энергетикой. Были и те, кто счел пожар знаком свыше, сигнализирующим, что песня Пугачевой «Озеро надежды» не должна звучать в новом фильме.

Кстати, пресс-служба киноцентра «Октябрь» уже прокомментировала инцидент. Представители кинотеатра сообщили, что возгорание произошло из-за замыкания проводки. Сразу после начала возгорания сработала пожарная сигнализация, после чего все гости спецпоказа были оперативно эвакуированы из здания. Обошлось без пострадавших.

Игорь Гуляев и Алла Пугачева

По материалам: www.spletnik.ru