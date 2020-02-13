Горы, закаты и романтика: Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Омане

Максим Виторган и Нино Нинидзе

Накануне Дня всех влюбленных 47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе отправились в романтический отпуск. Вместо привычных многим в зимний период ОАЭ и Мальдивских островов звездная пара выбрала не самое популярное курортное направление на побережье Персидского залива — Оман.

Максим и Нино остановились в роскошном отеле на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря, с территории которого открывается чудесный вид на горы Аль-Хаджар. В полном уединении и тишине влюбленные проводят время за прогулками, расслабляющим массажем и полуденным отдыхом у бассейна.

Максим Виторган и Нино Нинидзе Нино Нинидзе

Хочется молчать, смотреть и медитировать. Здесь, как нам сказали, перебывала куча президентов и всяких сильных мира сего. Но есть ощущение, что здесь нет сего мира в принципе. Сюда бы на недельку в тишину и уединение. Но нет нам покоя… у нас на весь Оман — неделя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— поделился впечатлениями в инстаграме Виторган.

Нина Нинидзе

В своем микроблоге Нино также выразила восторг от романтического путешествия с возлюбленным. Актриса призналась, что даже не надеялась, что ее, грузинку, еще могут удивить горы, однако Оман в этом смысле ее по-настоящему поразил.

В комментариях многие фолловеры пожелали Максиму Виторгану и Нино Ниндзе отличного отдыха и отметили, что они гармонично смотрятся вместе:

Вот оно счастье. При чем самое что ни на есть заслуженное. Прекрасная, гармоничная пара,Красивые и счастливые!Я верю, что вы нашли свою любовь.

Максим Виторган и Нино Нинидзе Нино Нинидзе

Напомним, первые слухи о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе появились через несколько месяцев после того, как актер развелся с Ксенией Собчак. Сначала влюбленные начали посещать вместе светские мероприятия, а позже косвенно подтвердили свои отношения, когда начали публиковать в соцсетях фото с отдыха в Греции. В начале 2020 года в прессе появились слухи о расставании Виторгана и Нинидзе, однако влюбленные довольно быстро их развеяли.

По материалам: www.spletnik.ru