12-летняя дочь Натальи Ионовой Лидия обрила голову

Глюкоза с дочерью Лидией

33-летняя Наталья Ионова лояльно относится к бьюти-экспериментам своей старшей дочери, 12-летней Лидии: певица разрешает девочке красить волосы и делать яркий маникюр. На днях Лидия пошла еще дальше и решила кардинально сменить имидж. Дочка певицы коротко побрилась и продемонстрировала в сторис ультракороткий ежик, выкрашенный в фиолетовый цвет.

Что во мне изменилось?

— иронично подписала Лидия фото с новой прической.

Лидия Чистякова

Как на бьюти-эксперимент отреагировали родители девочки, Наталья Ионова и ее супруг Александр Чистяков, пока неизвестно, однако вряд ли Лидия решилась на кардинальную смену имиджа без разрешения мамы и папы. К слову, Наталья наверняка понимает желание дочери, потому что в юности сама любила экспериментировать с прической, а в начале карьеры носила довольно короткую стрижку.

Наталья Ионова с дочерью Лидией

Подписчики девочки неоднозначно отреагировали на новую стрижку Лидии — одни отметили, что после смены имиджа дочь Ионовой выглядит очень необычно, а другие решили, что девочка зря рассталась с длинными волосами:

Неформал,

Красиво, но стремно, но мне нравится,

Ужасно, неужели разрешили родители,

Смелое решение (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

А что вы думаете о новой стрижке Лидии?

Наталья Ионова и Александр Чистяков с дочерьми Лидией и Верой

По материалам: www.spletnik.ru