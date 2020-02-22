«Чувствую себя таким счастливым»: муж Кэмерон Диас поделился эмоциями после рождения дочери

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

В начале января 47-летняя Кэмерон Диас и ее муж Бэнджи Мэдден сообщили о том, что впервые стали родителями. У них родилась дочь — Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден. А сегодня гитарист Good Charlotte написал трогательный пост в инстаграме, посвятив его семье.

Я так благодарен своей жене и дочери! Каждый день я чувствую себя таким счастливым. Просто хотел сказать это вслух! Всем любви и наилучшие пожелания!

— написал Бенджи, сопроводив пост рисунком из трех красных роз.

По словам инсайдеров, сейчас все мысли молодых родителей заняты только малышкой.

Они так долго ждали этого ребенка, так что сейчас просто наслаждаются временем с дочерью. Они нереально счастливые родители. Кэмерон с мужем по очереди сидят с малышкой и никогда не покидают дом вместе,

— рассказывали близкие пары.

Знаменитости начали встречаться в 2014 году, а затем спустя год связали себя узами брака.

Свадьба — это лучшее, что когда-либо случалась со мной. Мой муж — самый лучший, он замечательный партнер. Брак — это трудно, конечно, и это большая работа. Вам нужен кто-то, кто готов расти с вами, потому что в браке все 50-50. Все время,

— сказала она в интервью InStyle в 2019 году.

Хотя Диас призналась, что была не готова к замужеству, она сразу знала, что Бенджи особенный. После свадьбы актриса сосредоточилась на семье, перестала сниматься в кино и ходить на светские мероприятия. По слухам, звезды уже задумываются о втором ребенке.

По материалам: www.spletnik.ru