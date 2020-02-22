Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Культура
Игорь Кнышевский0

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Нара Пеллман и Лаки Блю Смит

21-летний Лаки Блю Смит связал себя узами брака с 24-летней Нарой Пеллман. Свадьбу пара решила устроить на пляже в Калифорнии. В пятницу вечером молодожены опубликовали в инстаграме фотографии и множество видео с торжества.

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Мальчик, который украл мое сердце… я сегодня вышла замуж за своего лучшего друга,

— написала модель.

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Для торжества модель выбрала атласное платье цвета слоновой кости от Orseund Iris с длинными рукавами и вырезом на груди и спине. Тем временем Смит был одет в голубой костюм, к которому он подобал темно-синий галстук.

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Сегодня я женился на своей лучшей подруге,

— написал Смит в своем микроблоге, поделившись видео, на котором пара целуется, лежа на траве.

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Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

На другом видео невеста, которая сотрудничает с модельным агентством IMG, ходит босиком по песку и держит в руках букет белых роз. Вместо традиционного торта пара угощала гостей пончиками.

 

Слухи о помолвке звезд появились в конце декабря. Тогда Смит запостил фотографию, сделанную на пляже, а внимательные пользователи сети заметили на том самом пальце Пеллман кольцо с бриллиантом.

 

Раньше Лаки Блю Смит встречался с моделью Сторми Бри. Отношения завязались в августе 2016, в конце ноября того же года Сторми забеременела. 27 июля 2017-го у них родилась дочь Гравити, но их отношения продлились меньше года.

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Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре ПеллманЛаки Блю Смит и Сторми Бри с дочкой

Смит попал в модельный бизнес в 12 лет. Тогда он снялся для Vogue Homme Japan и с тех пор успел посотрудничать с Tom Ford, Versace, Marc Jacobs и Dolce & Gabbana. Сейчас у него больше трех миллионов подписчиков в инстаграме. Лаки Блю Смит не только модель, но и музыкант. Он является барабанщиком в группе The Atomics, которую создал вместе со своими тремя сестрами: Старли, Дейзи и Пайпер. Они начали выступать в 2009 году, а последний трек Voulez Vous выпустили весной 2017 года.

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

По материалам: www.spletnik.ru


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