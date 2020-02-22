Лаки Блю Смит женился на своей лучшей подруге Наре Пеллман

Нара Пеллман и Лаки Блю Смит

21-летний Лаки Блю Смит связал себя узами брака с 24-летней Нарой Пеллман. Свадьбу пара решила устроить на пляже в Калифорнии. В пятницу вечером молодожены опубликовали в инстаграме фотографии и множество видео с торжества.

Мальчик, который украл мое сердце… я сегодня вышла замуж за своего лучшего друга,

— написала модель.

Для торжества модель выбрала атласное платье цвета слоновой кости от Orseund Iris с длинными рукавами и вырезом на груди и спине. Тем временем Смит был одет в голубой костюм, к которому он подобал темно-синий галстук.

Сегодня я женился на своей лучшей подруге,

— написал Смит в своем микроблоге, поделившись видео, на котором пара целуется, лежа на траве.

На другом видео невеста, которая сотрудничает с модельным агентством IMG, ходит босиком по песку и держит в руках букет белых роз. Вместо традиционного торта пара угощала гостей пончиками.

Слухи о помолвке звезд появились в конце декабря. Тогда Смит запостил фотографию, сделанную на пляже, а внимательные пользователи сети заметили на том самом пальце Пеллман кольцо с бриллиантом.

Раньше Лаки Блю Смит встречался с моделью Сторми Бри. Отношения завязались в августе 2016, в конце ноября того же года Сторми забеременела. 27 июля 2017-го у них родилась дочь Гравити, но их отношения продлились меньше года.

Лаки Блю Смит и Сторми Бри с дочкой

Смит попал в модельный бизнес в 12 лет. Тогда он снялся для Vogue Homme Japan и с тех пор успел посотрудничать с Tom Ford, Versace, Marc Jacobs и Dolce & Gabbana. Сейчас у него больше трех миллионов подписчиков в инстаграме. Лаки Блю Смит не только модель, но и музыкант. Он является барабанщиком в группе The Atomics, которую создал вместе со своими тремя сестрами: Старли, Дейзи и Пайпер. Они начали выступать в 2009 году, а последний трек Voulez Vous выпустили весной 2017 года.

По материалам: www.spletnik.ru