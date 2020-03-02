Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры: «Здоровье не позволяет»

Аделина Сотникова

23-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о завершении своей спортивной карьеры — это признание фигуристка сделала на передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она сказала, что уйти из большого спорта ее вынудили серьезные проблемы со здоровьем: недавно Аделине был диагностирован дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, и также проведена серьезная операция.

Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом — точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт,

— сообщила Сотникова.

Аделина Сотникова

Напомним, что в середине февраля Аделина Сотникова попала в больницу, где ей была проведена операция — в позвоночник спортсменки было вставлено два импланта, соединенных между собой пластиной. Фигуристка добавила, что уже давно чувствовала дискомфорт в спине при катании, однако только в декабре 2019 года ситуация усугубилась.

В декабре я поняла, что не могу сидеть, спать, нужно находить положение, потому что от плеча грудной отдел и рука будто немели. Я не понимала, что происходит, пила таблетки — ничего не помогало. Думала, надо пойти и сделать МРТ позвоночника. Врач мне сначала говорил загадками, шутками, я даже смеялась, а потом сказал, что надо отказываться от шоу и решаться на госпитализацию, иначе меня может просто заклинить.

Аделина Сотникова призналась, что тогда в больницу не легла и до последнего продолжала выходить на лед. Фигуристка снизила нагрузки, постоянно ставила капельницы и продолжала выступать через боль. Через какое-то время Сотникова поняла, что больше не может терпеть боль, и сама пришла к врачам.

Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко. У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее,

— уточнила Аделина.

Аделина Сотникова прославилась на весь мир после того, как завоевала золото на зимней Олимпиаде 2014 года. После этого карьера Аделины пошла на спад: в последний раз она участвовала в соревнованиях в сезоне 2015/16. В 2017 году Сотникова ушла от своего тренера Елены Буяновой и начала сотрудничать с Евгением Плющенко.

По материалам: www.spletnik.ru