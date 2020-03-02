Меган Маркл вернется в Англию без сына Арчи: с кем мальчик останется в Канаде и во сколько обойдется его охрана

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

На прошлой неделе 35-летний принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады, чтобы принять участие в своих последних официальных мероприятиях в качестве старшего члена королевской семьи. Уже на этой неделе к герцогу Сассекскому присоединится его 38-летняя супруга Меган Маркл — в ближайшие дни они планируют посетить целый ряд важных мероприятий, первое из которых состоится уже в этот четверг, 5 марта.

Изначально планировалось, что в Англию Меган Маркл прилетит вместе с десятимесячным сыном Арчи: малыш улетел вместе с родителями в Канаду незадолго до Рождества и с тех пор ни разу не возвращался на родину. Однако выяснилось, что герцогиня Сассекская решила все же не брать сына с собой в эту поездку. На время своего отсутствия Меган оставит Арчи в Ванкувере вместе с нянями.

Меган Маркл с сыном Арчи

Поговаривают, что члены британской королевской семьи уже выразили свое недовольство этой ситуацией. В первую очередь потому, что усиленную охрану надо будет обеспечивать сразу на территории двух стран — Великобритании и Канады. Причем пока Меган и Гарри все еще являются старшими членами королевской семьи, их безопасность оплачивают из своего кармана британские налогоплательщики. Только по средним подсчетам издания The Sun, охранные мероприятия на территории Канады обойдутся минимум в 50 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей).

Ну а кроме того, решение Меган не брать с собой сына, по слухам, очень расстроило членов британской монархии и в особенности королеву Елизавету, которая не виделась с правнуком уже около четырех месяцев.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, вчера стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл после сложения королевских обязанностей сохранят за собой титулы «Королевское Высочество», но при этом не будут их использовать. Супруги официально перестанут быть старшими членами королевской семьи уже с 1 апреля, а до этого момента примут участие еще в нескольких мероприятиях. Так, 5 марта они появятся на церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне, а затем 7 марта посетят музыкальный фестиваль «Маунтбеттен» в Альберт-холле.

По материалам: www.spletnik.ru