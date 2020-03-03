Инсайдер рассказал воссоединении Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: «Они счастливы»

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Несколько дней назад 22-летняя Кайли Дженнер намекнула на то, что снова счастлива в отношениях с 27-летним экс-бойфрендом и отцом ее дочери Трэвисом Скоттом. Звезда реалити-шоу лишь опубликовала в микроблоге несколько совместных снимков с рэпером и сопроводила и их интригующей подписью, но догадливые фанаты уже сделали свои выводы о воссоединении пары.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Комментариев по этому поводу ни Кайли, ни Трэвис пока не давали, зато за них это сделали люди из их общего круга. На днях в беседе с изданием People инсайдер рассказал, в каких именно отношениях находится звездная пара:

У Кайли и Трэвиса все замечательно, они очень счастливы. Кайли пока не хочет навешивать ярлыки на их отношения, хотя они определенно не встречаются ни с кем, кроме друг друга.

Напомним, что осенью 2019 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях. По слухам, причиной разрыва пары стала неверность рэпера — в сети поговаривали, что он изменял Дженнер на протяжении всех двух лет отношений с инстаграм-звездой Рожан Кар, причем на это указывал целый ряд доказательств. К слову, сам Скотт заявлял, что разговоры об его измене — не более чем плод чьей-то бурной фантазии.

После расставания Кайли и Трэвис Скотт сохранили теплые дружеские отношения ради общей дочери Сторми. Недавно они вместе отметили второй день рождения малышки и вдвоем занимались организацией этого торжества. А в одном из недавних интервью Дженнер называла Скотта своим лучшим другом.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

По материалам: www.spletnik.ru