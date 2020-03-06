Мила Кунис на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе: новые фото

Мила Кунис с дочерью Уайетт и сыном Димитрием

Вчера 36-летняя Мила Кунис отправилась на прогулку в Лос-Анджелесе сразу с двумя своими детьми: пятилетней дочерью Уайетт и трехлетним сыном Димитрием. Звездное семейство, разумеется, не осталось без внимания и попало под прицелы фотографов.

Мила Кунис с дочерью Уайетт и сыном Димитрием

В недавнем интервью Кунис и ее 42-летний супруг Эштон Катчер рассказали, что их дети посещают несколько секций, в том числе и танцевальную, а также признались, что их дочь очень не любит, когда актер слишком входит в роль, читая ей книжки.

Я иногда пытаюсь читать книги моей дочери голосами персонажей, и она говорит: «Папа, ты можешь делать это своим настоящим голосом?» Ей это не нравится,

— признался Эштон.

А Мила и вовсе назвала себя и своего мужа «чокнутыми родителями».

Мы любим дурачиться дома. Мы глупые родители, но это не от отсутствия опыта, просто нам так комфортно. Я думаю, что это все идет от идеи чувствовать себя комфортно в своем собственном теле, в своей собственной коже и своем собственном сознании,

— поделилась звезда.

По материалам: www.spletnik.ru