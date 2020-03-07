Джаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазанием

Джаред Лето

48-летний музыкант и актер Джаред Лето уже давно увлекается достаточно опасным хобби — скалолазанием. Вчера он рассказал, как едва не погиб, пытаясь покорить скалу Red Rock в штате Невада. Оскароносный актер и фронтмен группы Thirty Seconds To Mars в пятницу опубликовал фотографии и видео, в подписи к которым признался, что чуть не сорвался с горы. Оказывается, его страховочная веревка стерлась из-за острых краев скалы.

Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов,

— написал он.

Он также описал волну эмоций и чувств, которые захлеснули его в тот момент.

Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент — меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью,

— подытожил Джаред.

Это не первый случай, когда Лето чуть не погиб, занимаясь скалолазанием. Три года назад он отправился в Йосемитский национальный парк, где совершил восхождение на Тафт-Пойнт. Тогда Джаред тоже едва не упал со скалы.

В своей жизни я несколько раз был близок к смерти, и последний случай произошел совсем недавно. Был момент в Йосемитском парке, когда я болтался на тросе на высоте 900 метров… Помню, что в этот момент у меня был очень прямой разговор с самим собой. О том, что терять разум в такой момент неэффективно. О том, как это важно для выживания — оставаться настолько спокойным, насколько это возможно,

— говорил он.

Несмотря на опасность, бросать свое увлечение звезда не собирается. Скалолазание, по словам актера, очень многому его научило.

По материалам: www.spletnik.ru