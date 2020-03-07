Джаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазанием

Культура
Игорь Кнышевский0

Джаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазанием

Джаред Лето

48-летний музыкант и актер Джаред Лето уже давно увлекается достаточно опасным хобби — скалолазанием. Вчера он рассказал, как едва не погиб, пытаясь покорить скалу Red Rock в штате Невада. Оскароносный актер и фронтмен группы Thirty Seconds To Mars в пятницу опубликовал фотографии и видео, в подписи к которым признался, что чуть не сорвался с горы. Оказывается, его страховочная веревка стерлась из-за острых краев скалы.

Джаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазаниемДжаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазаниемДжаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазанием

Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов,

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— написал он.

Он также описал волну эмоций и чувств, которые захлеснули его в тот момент.

Джаред Лето рассказал, как чуть не умер во время занятий скалолазанием

Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент — меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью,

— подытожил Джаред.

Это не первый случай, когда Лето чуть не погиб, занимаясь скалолазанием. Три года назад он отправился в Йосемитский национальный парк, где совершил восхождение на Тафт-Пойнт. Тогда Джаред тоже едва не упал со скалы.

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В своей жизни я несколько раз был близок к смерти, и последний случай произошел совсем недавно. Был момент в Йосемитском парке, когда я болтался на тросе на высоте 900 метров… Помню, что в этот момент у меня был очень прямой разговор с самим собой. О том, что терять разум в такой момент неэффективно. О том, как это важно для выживания — оставаться настолько спокойным, насколько это возможно,

— говорил он.

Несмотря на опасность, бросать свое увлечение звезда не собирается. Скалолазание, по словам актера, очень многому его научило.

По материалам: www.spletnik.ru


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