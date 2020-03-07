Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

Культура
Игорь Кнышевский0

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных

30-летний Сергей Полунин и его возлюбленная, 25-летняя Елена Ильиных, впервые стали родителями. Радостное событие произошло еще 16 января.

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем Мира, Любви и Добра (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

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— написала звезда в инстаграме.

Новость дополняется.

По материалам: www.spletnik.ru


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