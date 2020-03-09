Как звезды отметили 8 марта: поздравления в соцсетях и семейные снимки

Татьяна Навка с дочкой Надеждой

Вчера, 8 марта, во многих странах отпраздновали Международный женский день. Российские и зарубежные звезды поздравляли своих подписчиков в микроблогах, публикуя весенние снимки и вдохновляющие цитаты. Так, Сергей Шнуров посвятил милым дамам стихотворение:

Пусть борода моя седа,И праздник кончился уже.Въ**у агдам. За милых дам!Слежу на новом вираже,За котировками торгов,Которые в ***** летят!Устал я говорить, — ого…Не удивляюсь, но хотяНе восхититься не могу,Я красотой движения вниз!Кричит П**** нам набегу, -А вот и я! Привет! Сюрприз! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

Сергей Шнуров

Максим Галкин опубликовал трогательное в честь праздника семейное видео, в котором собраны фотографии его супруги Аллы Пугачевой с общей дочкой, а также старшей дочи Примадонны Кристины Орбакайте с дочерью Клавдией.

Дорогие женщины, пусть ваши мужчины щебечут вам о любви, как Твиттер. Делают вашу жизнь яркой, как Инстаграмм. Наполняют ее событиями, как Фейсбук. И главное, чтобы их любовь длилась чуть дольше, чем ролик в Тик-Ток! Мы с Петром Ильичем поздравляем вас с 8 Марта! Да прибудет Весна в ваших сердцах!

— написал он под другим роликом.

Ксения Собчак: «Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветет! Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся, девушки!»

С Праздником! Дорогие женщины, девушки, девочки! С праздником вас! Будьте счастливы! Пусть в ваших жизнях обман присутствует лишь в виде легкой шутки, как в этом милом видео. Пусть небеса дают вам только достойных вас спутников! Желаем вам, чтобы ваши снохи и зятья были для вас родными, любящими вас детьми. А свекрови никогда не превращались в подленьких завистливых змей. Пусть ваши настоящие и будущие дети радуют вас каждый день, и пусть вам хватит здоровья и сил радоваться вместе с ними жизни. Всем — весенней надежды на лучшее!

— написала Пелагея под роликом с дочкой Таисией.

Вера Брежнева: «Настроение — праздник !!! Всех вас обнимаю , мои прекрасные!! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте!»

Елена Летучая: «От нашей семьи поздравляем всех женщин с праздником и желаем любви и гармонии! Всегда ваши Елена и Юрий»

Рената Литвинова: «Как однажды я встретила Новый год в пустом вагоне метро совсем одна, вчера я провела такое же странное 8 марта в спортивном зале с несколькими огромными мужчинами со штангами — почти 9 вечера, нас было несколько, и мы с друг другом не разговаривали , что-то с нами было не так? или это нормально? (на улице за окнами бушевали женские компании.»

Кристина Асмус: «Девчата, с праздником! Никогда не теряйте самоиронию и уважение к себе!»

Анна Седокова: «Любимые мои девочки! Я от всей души вас поздравляю и надеюсь, что сегодня вы получите самое большое количество цветов и подарков. Пускай ваша жизнь будет яркой и красивой!»

Рита Дакота: «Милые мои, удивительные девочки, девушки, женщины. Поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником. Любите и будьте любимые, светите, летите, сияйте, распускайтесь, как цветы, с каждым прожитым годом, с каждым прожитым днем. Отдельное поздравление летит моей мамочке, моей нянечке и моим самым лучшим подружкам на свете, вы — лучшее женское комьюнити, о котором только можно было мечтать… И в мире, где люди все реже замечают красоту, давайте сами ее творить, каждым своим движением, каждой мыслью, каждым поступком. Давайте прямо сейчас в комментах поздравлять друг друга и говорить друг другу комплименты и приятности, это так просто, но это тааааак сильно меняет наше состояние бытия. Просто попробуйте. Следующая комментирующая — предыдущей. Просто заходите на страничку к той, что оставила предыдущий коммент, разгладите в ней что-то прекрасное и скажите об этом в комментарии под этим постом. Вот увидите, сколько на самом деле в нас красоты, радости и любви друг к другу. Я вас люблю и ценю, спасибо, что вы есть.»

Марина Линчук: «Поздравляю с международным женским днем всех потрясающих девушек!»

Нино Нинидзе: «И так, будет много слов. Значит, проснулась я, как и мы все. Женщины и начала получать поздравительные открытки (все это в картинках) с алыми розами и золотыми подарками… и т.д. и т.п. (это отдельная тема, но пост не об этом). Вы знаете, Женщины, меня берет уже нестерпимая обида, за вот что… Вот почему?? почему все так ждут этих поздравлений, подарков, цветов? Почему именно в этот день? и главное… почему с помощью всех этих подтверждений, от куда не возьмись, появляется волшебное чувство «нужности» и «уникальности»? Уверяю, я не феминистка! Я всего лишь, хочу сказать… Каждая из нас неповторимая и только лишь сами поверив в себя и хоть что-то сделав для себя, наступит истинная любовь!! Да, да! именно к себе! я каждый день убеждаюсь в том, что полюбив себя, есть шанс на счастливую жизнь и здоровые чувства!»

Александр Петров: «Женщине нужны: шарики, вино, накормить, обнять, прижать, и конечно, хвост русалки. Все. И лучше, каждый день. Я поздравляю всех с 8 марта. Окей, уже 9ое, не важно, и обращаюсь к тем, кто «не получил заветного букета», открывайте новые двери и правьте миром, вы для этого и рождены.»

Алла Пугачева: «Всем ,кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу!»

Мария Кожевникова: «Для меня этот праздник, конечно, условный, но в любой день приятно принимать поздравления, получать подарки и поздравлять в ответ прекрасных девочек, девушек и женщин! Любите и будьте всегда любимы!»

Регина Тодоренко: «#с8марта! Женщина — это любовь, счастье, нежность и многогранность! Пусть так и остается! Будьте здоровы и любимы, мои милые. P.s.: муж увез в Питер»

Настя Ивлеева: «С праздником, девАчки! Мои дорогие подписчицы, единомышленницы и подружаньки. Знайте, вы самые лучшие! Люблю до неба!»

Анна Чиповская: «Пусть ничто не мешает нам оставаться собой, это самое роскошное, что можно себе позволить.»

Тимур Батрутдинов: «Дорогие девочки! Поздравляю вас с международным днем любви вас! Будьте счастливы, любимы и терпеливы к нам! А в остальном, нет слов, чтобы описать мою к вам любовь! В честь праздника, скину вам свою почти голую фоточку. Ну, это в знак того, что я весь ваш!»

Татьяна Навка: «Когда девочки любимые, то и глаза светятся счастьем!!! Смотрю на эти солнечные цветы, и так хочется, чтобы внутри у каждой светило своё внутреннее солнце: яркое, жаркое, нежное, беззаботное и прекрасное!!! Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность!!! С праздником, девочки!»

Иван Дорн: «Все для вас, любимые!»

Оксана Акиньшина: «Женщины! Феминизм дурная вещь, любите так сильно как вам хочется, стойте за ним так близко как чувствуете, будьте слабой, легкой, и только тогда он повернется и вы почувствуете его тепло! И не одна работа, уверенность и сила не заметят вам этого!! С 8 марта вас феи!»

Алексей Чадов: » С праздником, девочки!»

Александра Савельева: «Девочки! Я поздравляю нас с 9 марта! Сегодня точно можно расслабиться и отдохнуть!»

По материалам: www.spletnik.ru