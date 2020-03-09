Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

Культура
Игорь Кнышевский0
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Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

Елена Ильиных и Сергей Полунин

Знаменитый танцовщик, 30-летний Сергей Полунин, и олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 25-летняя Елена Ильиных, на днях объявили о том, что впервые стали родителями. 16 января в Майами у них родился сын. А вчера пара дала интервью российскому Hello!, рассказав о малыше.

Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир», он откликнулся,

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— признались молодые родители.

Они также отметили, что выписка прошла тихо и по-семейному, а также добавили, что скрывали беременность Елены от любопытных глаз. При этом некоторые поклонники догадывались о интересном положении Ильиных. На последних кадрах в социальных сетях она чаще всего позировала в объемных нарядах, которые ловко маскировали округлившийся живот.

Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

Полунин, прочитав комментарии с поздравлениями фанатов, поблагодарил всех за теплые слова.

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Спасибо за ваши поздравления! Мы безмерно счастливы и бесконечно благодарны!

— написал танцор, опубликовав свежую обложку журнала Hello!.

Спасибо огромное за ваши теплые слова и пожелания! Не всем успела ответить, но прочитала каждое ваше поздравление!

— в свою очередь написала Елена, запостив ту же совместную фотографию.

По материалам: www.spletnik.ru


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