Королева Елизавета II и принц Филипп покинули Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Елизавета II

Коронавирус шагает по планете и заставляет страны вводить режим чрезвычайной ситуации и принимать жесткие карантинные меры, а людей — проявлять бдительность. Так, 93-летняя королева Великобритании Елизавета II вместе с 98-летним супругом принцем Филиппом покинула свою официальную лондонскую резиденцию — Букингемский дворец — и переехала в Виндзорский замок.

Решение было принято в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции: на текущий момент в Великобритании насчитывается 1140 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-2019. За последние сутки это число увеличилось на 342 человека. Умерших уже 21 человек.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Информацию о переезде монаршей четы сообщило британское издание The Sun. По данным СМИ, Букингемский дворец был признан опасным и уязвимым местом с точки зрения распространения коронавируса:

Букингемский дворец находится в центре Лондона, штат сотрудников в нем намного больше, чем в других королевских резиденциях, так что это потенциально опасное место. Дворец ежедневно принимает огромное количество посетителей со всего мира, включая политиков, дипломатов и высокопоставленных лиц,

— сообщил источник в королевском окружении.

По словам инсайдеров, королева и ее супруг хорошо себя чувствуют и у них нет никаких симптомов коронавирусной инфекции:

Королева в добром здравии, но было принято решение, что лучше ее перевезти. Многие ее сотрудники уже начали паниковать из-за коронавируса. Королева в последнее время встречалась со многими людьми. Скоро ей исполнится 94 года (21 апреля. — Прим. ред.), советники считают, что лучше уберечь ее от опасности. Никаких подозрений на заболевание пока нет, но никто не хочет рисковать.

Королева Елизавета II на аудиенции

В Виндзорском замке Елизавета II и принц Филипп будут на карантине. Если ситуация с рапространением заболевания не улучшится, то королевскую чету разместят на карантине в Сандрингемском дворце в Норфолке. Все мероприятия с участием Елизаветы II будут пересмотрены с учетом эпидемиологической обстановки: предстоящие поездки по регионам страны уже отменены, в графике аудиенций изменений пока нет.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Заболеванием охвачены 135 стран, заражены более 142 тысячи человек.

В России по состоянию на 15 марта по официальным данным заражены 63 человека.

По материалам: www.spletnik.ru