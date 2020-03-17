Пресли Гербер сделал вторую татуировку на лице

Пресли Гербер

Сын 54-летней Синди Кроуфорд и 57-летнего Рэнди Гербера продолжает эксперименты со своей внешностью, которые пугают его родителей. 20-летний Пресли Гербер не ограничился одной татуировкой на лице, о чем сегодня сообщил в инстаграме, показав новую надпись на лице. Начинающий манекенщик сделал тату на левой щеке в виде логотипа бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.Дальтоник, — назвал свое черно-белое селфи сын супермодели.

Пресли Гербер

В феврале Пресли набил под правым глазом слово misunderstood («неправильно понятый»), чем вызвал шквал негатива в соцсетях: фолловеры решили, что он портит свое лицо, но он привел им контраргументы.

Родители юноши публично не комментируют перемены в его внешности, но инсайдеры сообщают, что они очень обеспокоены и переживают за эмоциональное состояние сына. СМИ со ссылкой на источники из окружения звездной семьи утверждали, что Синди и Рэнди искали для сына психотерапевта, причем поводом для родительского беспокойства стали не только татуировки. В конце прошлого года у Пресли были проблемы с законом: 29 декабря полиция остановила его за рулем в нетрезвом виде.

Пресли Гербер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

По материалам: www.spletnik.ru