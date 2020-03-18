Кантемир Балагов попал в рейтинг самых перспективных молодых европейцев по версии Forbes

Кантемир Балагов

28-летний российский режиссер Кантемир Балагов попал в список самых перспективных европейцев до 30 лет по версии американского Forbes.

Рейтинг, в который вошли 300 человек, поделен на десять категорий: культура и искусство, финансы, медиа и маркетинг, наука и здравоохранение, социальное предпринимательство, спорт, технологии, ритейл и онлайн-торговля, производство и промышленность, развлечения. В каждой представлено по 30 человек.

Forbes назвал свой список «необходимой дозой оптимизма» в период «великой глобальной неопределенности». Ученик Александра Сокурова, Кантемир Балагов был отмечен в категории «Развлечения». Оба его фильма «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019) получили премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале. «Дылда» также удостоилась приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и попала в шорт-лист премии «Оскар».

Вторым и последним россиянином в списке Forbes стал 29-летний инвестор Иван Нечунаев родом из Томска (категория «Финансы»). Он участвует в управлении фондом Terra Nova Capital (стоимостью 100 миллионов долларов), ориентированным на развивающиеся рынки.

Кроме того, в список попала украинская рэперша Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona. Бывшая воспитательница из детского сада «переосмысляет то, как должен выглядеть рэпер», и знакомит мир с украинской рэп-культурой, считает Forbes.

По материалам: www.spletnik.ru