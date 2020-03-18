Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считают действия сына Пресли «криком о помощи»

Рэнди Гербери Синди Кроуфорд с сыном Пресли

Фанаты 20-летнего Пресли Гербера подозревают, что с ним творится что-то неладное. Сын 54-летней Синди Кроуфорд и 57-летнего Рэнди Гербера сделал татуировку на лице и, как говорят, попал в плохую компанию, из-за чего звездные родители начали подыскивать ему психотерапевта. Кажется, молодой человек даже не думает останавливаться. Во вторник манекенщик продемонстрировал новый рисунок на лице — логотип бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.

Пресли Гербер

Как оказалось, татуировка ненастоящая.

Это был фильтр, черт побери,

— сказал он поклонникам в инстаграме.

Несмотря на это, инсайдер сообщил изданию E!, что родители Пресли обеспокоены его поступками.

Им тяжело смотреть на это, и они серьезно обеспокоены. Они знают, что эти поступки — своего рода крик о помощи и нужны для привлечения внимания. Но Пресли взрослый человек и найдет свое место в жизни,

— говорят близкие Синди и Рэнди.

В идеальном мире это не тот способ, которым они бы хотели, чтобы он выразил себя. Но они чувствуют, что должны быть рядом с ним и поддерживать его настолько, насколько это возможно. Они хотят, чтобы он был счастлив и был тем, кем он является. Это болезненный процесс и трудное время, но они любят его и всегда будут рядом с ним,

— добавили они.

Источник также заявил, что Пресли «не знает, что он хочет делать и кем он хочет быть в будущем». Эта дилемма также стала проблемой для семьи.

Он пока не нашел себя и хочет делать все по-своему. Никто не говорит ему, что делать или как поступить,

— сказал инсайдер.

Впрочем, некоторые друзья семьи оправдывают Пресли. Они считают, что молодой человек всего лишь пытается выбраться из тени своей семьи и найти свой собственный путь.

Ему нравится то внимание, которое он получает, хотя оно и отрицательное. Пресли чувствует, что на него оказывается большое давление, потому что его родители и сестра Кайя очень успешны, а Кайя считается еще и любимым ребенком в семье. Пресли хочет заниматься своим делом и найти свое место в мире,

— рассказал инсайдер порталу Us Weekly.

По материалам: www.spletnik.ru