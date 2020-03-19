Мелания Трамп выступила с обращением по поводу коронавируса: «Мы не будем жить так вечно»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Мелания Трамп выступила с обращением по поводу коронавируса: "Мы не будем жить так вечно"

Мелания Трамп

Коронавирус шагает по планете, меняя социальную жизнь многих стран. Политики и другие известные люди один за другим выступают с обращениями к гражданам. Сегодня о распространении вируса COVID-19 завела речь 49-летняя Мелания Трамп.

Первая леди США записала видеообращение к нации на следующий день после того, как Белый дом объявил о проведении кампании по информированию общественности о пандемии в партнерстве с несколькими крупными СМИ.

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Сегодня я хочу поговорить с вами о коронавирусе и о том, что он означает для вас и вашей семьи. Мы должны принять перемены сейчас, но это не значит, что так будем жить вечно. Наши дети вернутся в школы, люди вернутся на работу, мы снова соберемся на концертах и спортивных мероприятиях,— сказала супруга президента Дональда Трампа.

Мелания Трамп выступила с обращением по поводу коронавируса: "Мы не будем жить так вечно"Мелания Трамп

Администрация Дональда Трампа объявила, что первая леди США вместе с иммунологом и инфекционистом Энтони Фаучи, а также другими специалистами примет участие в информационной кампании о коронавирусе.

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Я призываю вас поддерживать связь с близки через видеочаты, телефонные звонки, социальные сети и другие безопасные технологии. Будьте в безопасности. Помните, что мы вместе, даже когда находимся на расстоянии,— добавила Мелания Трамп в своем обращении.

Мелания Трамп выступила с обращением по поводу коронавируса: "Мы не будем жить так вечно"

Мелания Трамп выступила с обращением по поводу коронавируса: "Мы не будем жить так вечно"Дональд и Мелания Трамп

 

Мелания Трамп

По материалам: www.spletnik.ru


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