Ответ коронавирусу: Даша Жукова, Карли Клосс и Дерек Бласберг устроили онлайн-посиделки

Даша Жукова, Карли Клосс, Лорен Санто Доминго и Кристина О’Нил

Эпидемия коронавируса многих вынудила перейти на дистанционную работу, отказаться от походов в фитнес-клубы, а также от посиделок с друзьями в кафе. Все находятся в одной тарелке и, конечно же, звезды не исключение. Чтобы не впадать в депрессию и поддерживать близких, которые оказались в аналогичной ситуации, многие перешли на видеовстречи.

Так, Дерек Бласберг, Даша Жукова, Карли Клосс, Лорен Санто Доминго и Кристина О’Нил (шеф-редактор журнала WSJ. Magazine) тоже решили не рисковать, а перенесли свои традиционные встречи в вирутальное пространство.

Каждый месяц последние десять лет мы встречались и обедали с этими четырьмя дамами. Сегодня мы проводим видеоконференции, и знаете что? Обед был таким же острым,

— написал Дерек под фотографией, на которой друзья болтают по скайпу.

Карли Клосс, Ник Браун, Дерек Бласберг и Даша Жукова

Алекса Чанг, Дерек Бласберг и Карли Клосс

Надо сказать, что сейчас даже можно посидеть в онлайн-баре (наши коллеги из The Village уже опробовали новый формат) и послушать онлайн-концерт любимой группы (например, «Би-2»).

Что уж тут говорить, по слухам, нас ждет ежедневный крестный ход во избавление от коронавируса через инстаграм… Служители Высоко-Петровского монастыря Москвы обойдут вокруг храма и покажут это в прямом эфире в соцсети. В общем, сейчас есть веская причина не выходить из дома.

Дерек Бласберг, Джошуа Кушнер, Карли Клосс и Даша Жукова

Если вы уже перешли на самоизоляцию, предлагаем вам прочитать наш материал о том, как провести время с пользой.

По материалам: www.spletnik.ru