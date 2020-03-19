У еще одной звезды «Игры престолов» обнаружили коронавирус

Культура
Игорь Кнышевский0
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У еще одной звезды "Игры престолов" обнаружили коронавирус

Индира Варма

46-летняя звезда сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) Индира Варма подтвердила, что заражена коронавирусом.

В среду британская актриса рассказала фанатам, что она прикована к постели из-за болезни. Знаменитость отметила, что ей пришлось отменить репетиции постановки «Чайки», в которой она играет главную роль вместе с Эмилией Кларк. Репетиции были отложены на неопределенный срок из-за пандемии.

У еще одной звезды "Игры престолов" обнаружили коронавирус

В посте, опубликованном в инстаграме, Индира сказала подписчикам:

Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним.

Звезда также поделилась селфи со своими коллегами по съемочной площадке.

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У еще одной звезды "Игры престолов" обнаружили коронавирусИндира Варма и Эмилия Кларк с коллегами по театру

Так печально, что наши и многие другие постановки по всему миру отменили из-за пандемии. Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла.

В постановке Индире досталась роль Ирины Аркадиной — матери Треплева. Вместе с ней в постановке приняли участие Тэмзин Аутуэйт (Полина Шамраева), Роберт Гленистер (Петр Николаевич Сорин), Дэнни Ашок (Семен Медведенко), Томас Харрис (Борис Тригорин) и другие.

У еще одной звезды "Игры престолов" обнаружили коронавирусКристофер Хивью

Диагноз Варме был поставлен спустя всего два дня после того, как коллега актрисы по «Игре престолов» Кристофер Хивью узнал, что он заражен коронавирусом. В «Игре престолов» Индира сыграла Элларию Сэнд, любовницу Оберина Мартелла (Педро Паскаль) и мать нескольких его детей, в то время как Кристофер играл Тормунда.

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Положительный результат на коронавирус также подтвердился и у других звезд, среди которых Идрис Эльба, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Ольга Куриленко. На данный момент от коронавируса лечится 220 тысяч человек по всему миру, 8 919 умерло.

По материалам: www.spletnik.ru


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