Деми Мур поздравила своего бывшего мужа Брюса Уиллиса с днем рождения и поделилась архивным фото

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерью Таллулой

19 марта знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис отмечал день рождения — ему исполнилось 65 лет. Поздравила его и бывшая 57-летняя супруга Деми Мур, в браке с которой он прожил 13 лет. Звезда опубликовала в инстаграме старый семейный снимок, на котором они позируют вместе с тремя своими дочерьми: Румер, Скаут и Таллулой.

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерьми: Таллулой, Скаут и Румер

С днем рождения, Брюс! Спасибо тебе за три величайших подарка в моей жизни!

— написала Мур.

Поздравили Уиллиса и его дочери. 31-летняя Румер поделилась несколькими архивными снимками и призналась отцу в любви.

Люблю тебя до Луны и обратно,

— написала она.

28-летняя Скаут назвала отца «самым крутым человеком», которого она когда-либо встречала. Она опубликовала его старый снимок, на котором он позирует в расстегнутой белой рубашке и солнцезащитных очках.

Младшая дочь актера, 26-летняя Таллула, последовала примеру своих сестер и тоже поздравила отца в социальной сети.

Навсегда твоя малышка, я люблю тебя, папалиндо! Безоговорочно — самый лучший,

— написала она и призвала всех оставаться дома из-за коронавируса, признавшись, что она потрясена и напугана.

С бывшей женой Брюс Уиллис остался в хороших отношениях. После развода они с Деми остались друзьями и вместе воспитывали детей. Более того, Мур даже присутствовала на свадьбе своего бывшего мужа с моделью Эммой Хемминг в 2009 году. Во втором браке Уиллис воспитывает двух дочерей: семилетнюю Мейбел и пятилетнюю Эвелин.

По материалам: www.spletnik.ru