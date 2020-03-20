Князь Монако Альбер II рассказал, как сдал тест на коронавирус: «Я сделал это анонимно»

Альбер II

Вчера стало известно, что коронавирус был диагностирован у 62-летнего князя Монако Альбера II. Таким образом, он стал первым главой государства, у которого был обнаружен этот вирус.

Как признался Альбер II, он решил сдать тест на вирус анонимно.

Я не хотел, чтобы ко мне отнеслись иначе, нежели к кому-либо другому. Были случаи гораздо серьезнее моего, которые нужно было проверить, поэтому я не хотел, чтобы мне его делали в первую очередь,

— сказал он.

Анализы Альбер II сдал в понедельник, а в четверг узнал о том, что их результаты оказались положительными. В течение этого времени он находился дома на самоизоляции.

Я чувствую себя хорошо. Мои симптомы похожи на грипп, но мне кажется, что это довольно легкий случай. У меня небольшой жар, но не слишком сильный, небольшой кашель. Первые несколько дней у меня был насморк, это был первый признак. Мой нос был немного заложен, и это все,

— рассказал он изданию People.

Где он мог заразиться заболеванием, Альбер II точно не знает.

Спросите одного из членов моего кабинета. Я мог заразиться от многих других людей. Вот уже несколько недель я стараюсь быть осторожным, использую дезинфицирующие средства для рук и прочее, но никогда не знаешь наверняка. Я мог бы заразиться им, когда разговаривал с кем-то, кто стоял менее чем в трех или даже четырех футах от меня. И это могло произойти в любой момент за последние 10 дней. Никогда не знаешь наверняка,

— отметил Альбер II.

Князь Альбер II с сыном Жаком и дочерью Габриэллой

Сообщается, что семья Альбера II в настоящее время не проявляет никаких признаков заболевания. Его 42-летняя супруга княгиня Шарлен и их пятилетние дети Габриэлла и Жак сейчас находятся в их королевской резиденции Roc Agel в течение уже почти двух недель. И князь планирует присоединиться к ним, как только выздоровеет.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми

Через несколько часов после обнародования своего диагноза князь заявил, что по-прежнему уверен в том, что вирус можно преодолеть.

Мы пройдем через все это, хотя на это потребуется время. Этот вирус очень опасен, и его распространение очень серьезно. Он может поразить любого человека любого возраста в любое время. Мы все должны следовать простым рекомендациям. Да, находиться в изоляции — это неприятно, но это единственный способ остановить его распространение,

— заключил он.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II

По материалам: www.spletnik.ru