Равное отношение ко всем людям и уроки толерантности: инсайдер рассказал, чему Меган Маркл и принц Гарри будут учить сына

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

В начале года 38-летняя Меган Маркл вместе со своим 35-летним мужем принцем Гарри и их сыном Арчи, которому в мае исполнится год, переехали в Канаду. Отказавшись от королевских обязанностей, они решили полностью изменить свою жизнь, в том числе и поменяли место жительства. Как рассказал инсайдер изданию US Weekly, принц Гарри, который еще недавно скучал по родине и друзьям и близким, сейчас очень счастлив, что проводит так много времени с женой и сыном.

Источник добавил, что, как только Арчи немного подрастет, его родители будут учить его толерантности.

Они хотят научить его важности равного отношения к людям независимо от расы и происхождения. Это то, что Гарри расскажет ему в первую очередь, как только Арчи станет достаточно взрослым, чтобы это понять. Меган и Гарри хотят сделать мир лучше,

— рассказал он.

Ну а сейчас в привычный распорядок дня сына герцогов Сассекских входят ежедневные прогулки по окрестностям.

Меган каждый день гуляет с Арчи по лесу. Она либо гуляет с ним в коляске в лесу, либо сажает его в рюкзак-переноску и ходит по местным пешим маршрутам. Прогулки обычно длятся около часа или двух. Меган очень добра к местным жителям, которых она встречает во время прогулок. Она очень мила с ними. Она говорит друзьям, что очень счастлива быть на природе и в их с Гарри укромном месте,

— поделился он.

Но сейчас, паре, придется немного скорректировать свое расписание из-за вспышки коронавируса. Вероятно, теперь Меган будет гулять с сыном около дома или в совсем безлюдных местах. Как рассказали источники, герцогиня предпринимает целый ряд мер, чтобы обезопасить свою семью от заражения, в частности, требует, чтобы все члены ее команды носили латексные перчатки.

По материалам: www.spletnik.ru