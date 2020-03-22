Кейт Миддлтон поделилась архивными семейными снимками в честь Дня матери
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Уильямом
Сегодня в Великобритании отмечается День матери. В связи с этим 38-летняя Кейт Миддлтон опубликовала в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в инстаграме серию снимков. На одном она запечатлена вместе со своим 37-летним супругом принцем Уильямом и их детьми: шестилетним принцем Джорджем и четырехлетней принцессой Шарлоттой.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Уильямом
Матерям — новоиспеченным и опытным, а также семьям, которые проводят сегодняшний день вместе и порознь, хочу сказать, что мы все думаем о вас в это трудное время. Счастливого Дня матери,
— обратилась она к британцам.
Снимок был сделан в Норфолке — он был снят в то же время, что и традиционная рождественская открытка семьи, когда младший ребенок герцогов Кембриджских, принц Луи, был еще совсем малышом.
На другой фотографияи, которые также опубликовали Кейт, запечатлена принцесса Диана вместе с двумя своими сыновьями: принцем Уильямом и Гарри.
Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри
Третьим снимком Кейт Миддлтон поздравила с праздником свою маму Кэрол Миддлтон, опубликовав фото, на котором мать держит ее, совсем младенца, на руках. Подписчики отметили, что герцогиня сейчас — просто копия своей матери в молодости.
Кэрол и Кейт Миддлтон
Кейт просто как две капли воды похожа на свою маму! Поразительное сходство!
— пишут поклонники герцогини в комментариях.
Ну а последний кадр продемонстрировал художественный талант принца Джорджа.
Это открытка от принца Джорджа его матери в этот день,
— подписала она кадр.
Спасибо, что поделились с нами этими прекрасными снимками в столь непростые времена. Надеюсь, вы провели чудесный день всей семьей,
— пожелали королевской семье поклонники.
По материалам: www.spletnik.ru