Кейт Миддлтон поделилась архивными семейными снимками в честь Дня матери

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Уильямом

Сегодня в Великобритании отмечается День матери. В связи с этим 38-летняя Кейт Миддлтон опубликовала в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в инстаграме серию снимков. На одном она запечатлена вместе со своим 37-летним супругом принцем Уильямом и их детьми: шестилетним принцем Джорджем и четырехлетней принцессой Шарлоттой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Уильямом

Матерям — новоиспеченным и опытным, а также семьям, которые проводят сегодняшний день вместе и порознь, хочу сказать, что мы все думаем о вас в это трудное время. Счастливого Дня матери,

— обратилась она к британцам.

Снимок был сделан в Норфолке — он был снят в то же время, что и традиционная рождественская открытка семьи, когда младший ребенок герцогов Кембриджских, принц Луи, был еще совсем малышом.

На другой фотографияи, которые также опубликовали Кейт, запечатлена принцесса Диана вместе с двумя своими сыновьями: принцем Уильямом и Гарри.

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри

Третьим снимком Кейт Миддлтон поздравила с праздником свою маму Кэрол Миддлтон, опубликовав фото, на котором мать держит ее, совсем младенца, на руках. Подписчики отметили, что герцогиня сейчас — просто копия своей матери в молодости.

Кэрол и Кейт Миддлтон

Кейт просто как две капли воды похожа на свою маму! Поразительное сходство!

— пишут поклонники герцогини в комментариях.

Ну а последний кадр продемонстрировал художественный талант принца Джорджа.

Это открытка от принца Джорджа его матери в этот день,

— подписала она кадр.

Спасибо, что поделились с нами этими прекрасными снимками в столь непростые времена. Надеюсь, вы провели чудесный день всей семьей,

— пожелали королевской семье поклонники.

По материалам: www.spletnik.ru