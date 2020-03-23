«Это наш долг»: как итальянские миллиардеры поддержали страну в борьбе с коронавирусом

Италия столкнулась с наиболее тяжелыми последствиями распространения коронавируса. Увы, согласно последней информации, государство даже превзошло в печальной статистике Китай: на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения, более 5,4 тысячи человек умерли. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Ломбардии. Недавно помощь Италии направила Россия, но и внутри страны граждане не падают духом. Простые итальянцы поддерживают друг друга песней (видео с импровизированными концертами на балконах облетели весь мир), а состоятельные бизнесмены и крупные компании жертвуют значительные суммы больницам и исследовательским институтам. В нашей подборке собрали информацию о тех, кто уже помог в борьбе с коронавирусом.

Giogrio Armani

Дизайнер Джорджио Армани одним из первых включился в борьбу с распространением коронавируса, еще 23 февраля проведя свой показ в рамках Недели моды в Милане без зрителей.

Затем были закрыты магазины бренда, а также приостановлена работа фабрик. Модельер также пожертвовал 1,4 миллиона долларов трем больницам в Милане, Национальному институту инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани в Риме и агентству гражданской защиты Италии.

Джорджио Армани

Армани также выкупил полосы в 60 итальянских газетах, в том числе Corriere della Sera,La Stampa, Tutto Sport и других, чтобы там было опубликовано письмо с благодарностью всем сотрудникам системы здравоохранения.

Dolce & Gabbana

От слов к делу рано перешли также Доменико Дольче и Стефано Габбана: еще 18 февраля дизайнеры сделали пожертвование (сумма не разглашается) в пользу Humanitas University в поддержку исследований и разработок по диагностированию и разработке терапии для лечения коронавируса под руководством профессора Мантовани. Ранее бренд также сотрудничал с учебным заведением в рамках стипендиальной программы.

Стефано Габбана и Доменико Дольче

Поддержка научных исследований — это моральный долг для нас. И мы надеемся,ч то наш вклад поможет в решении этой проблемы,

— заявили дизайнеры.

Bvlgari

Ювелирный дом Bvlgari также в числе первых сделал пожертвования медицинским учреждениям. Бренд поддержал исследовательский отдел больницы Lazzaro Spallanzani в Риме. Так, благодаря пожертвованию в больнице был установлен новейший 3D-микроскоп.

Мы отдаем себе отчет в том, что пожертвование — это первая маленькая капля в океане требующих проведения исследований, но благодаря замечательным людям, которые работают над этим с невероятным оптимизмом день и ночь, мы уверены, что в предстоящие недели будут сделаны огромные шаги по сдерживанию, а затем искоренению коронавируса не только в Италии, но и во всем мире,

— заявил генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.

Prada

Бренд Миуччи Прады сделал пожертвования отделениям интенсивной терапии и реанимации трем больницам в Милане: Vittore Buzzi, Sacco и San Raffaele.

Миучча Прада

Versace

Донателла Версаче и ее дочь Аллегра обязались выделить более 200 000 долларов в отделения интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане.

Донателла Версаче с дочерью Аллегрой

Gucci

Марко Биззарри, главный исполнительный директор Gucci, передал более 100 тысяч долларов больницам в итальянском регионе Эмилия-Романья, в которых находится самое большое число инфицированных больных коронавирусом.

Sergio Rossi

Бренд перечислил 100 тысяч долларов в миланские больницы Fatebenefratelli и Luigi Sacco.

Кьяра Ферраньи

Блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи сначала откровенно рассказала своим подписчикам о ситуации в Италии, а потом запустила кампанию по сбору средств для поддержки медицинской отрасли. Ей удалось собрать уже более 4 миллионов долларов.

Кьяра Ферраньи

Edizione (Benetton)

Компания Edizione, основанная семьей Бенеттон, выделила около 3,2 миллиона долларов больницам в Милане, Риме и городе Тревизо, расположенном на северо-востоке Италии, кроме того, закрыла магазины своего бренда одежды Benetton.

Moncler

Глава бренда люксовой спортивной одежды Ремо Руффини выделил 10,9 миллиона долларов Ломбардии для строительства новой больницы, в которой будет более 400 палат интенсивной терапии.

OTB (Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Diesel и другие)

Президент модного холдинг OTB, куда входят разные бренды, Ренцо Россо также объявил сбор средств через свой благотворительный фонд.

Подключились, впрочем, не только представители модной индустрии, и но и другие состоятельные итальянцы. Так, бывший премьер-министр Италии Сильво Берлускони передал Ломбардии 10,7 миллиона долларов на строительство новой больницы.

Инвестор Франческо Гаэтано Кальтаджироне передал 1,1 миллиона долларов институту Спалланцани и университетской клинике имени Агостино Джемелли в Риме.

Генеральный директор Campari Group Лука Гараволья пожертвовал около 1,1 миллиона долларов больницам Fatebenefratelli Sacco в Милане. Основной акционер крупнейшей итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras Массимо Моратти выделил около 214 тысяч долларов больнице Azienda Ospedaliera G. Brotzu под Кальяри на острове Сардиния, и оказал помощь больницам Fatebenefratelli Sacco и Niguarda в Милане.

Владелица крупной фармацевтической компании Menarini Массимилиана Ландини Алеотти объявила, что отдаст часть линий под выпуск санитайзера, который будет бесплатно передан итальянскому агентству гражданской защиты.

По материалам: www.spletnik.ru