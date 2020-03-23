Гитара, лего и вкусный ужин: Наталья Водянова показала, чем занимается с мужем и детьми на карантине

Наталья Водянова со старшим сыном Лукасом

38-летняя Наталья Водянова вместе с 42-летним женихом Ануаном Арно и пятью детьми продолжает соблюдать режим самоизоляции в их большом доме во Франции. Недавно российская топ-модель опубликовала в инстаграме серию снимков и рассказала, как прошло их воскресенье в условиях карантина из-за страшной эпидемии коронавируса в мире.

Карантинное воскресенье. Мы благодарны всем, кто сейчас борется за то, чтобы мы все могли вернуться в школы и на работы и вновь обрести безопасность,

— написала Водянова.

Виктор и Нева Портман Антуан Арно с сыном Максимом

Судя по всему, звездная семья весело и дружно проводит время в самоизоляции. На кадрах Наталья показала, как ее дочь Нева и сын Виктор учатся играть на гитаре, как младшие сыновья Максим и Роман строят башню из лего и дурачатся с отцом, и как они всей семьей наслаждаются постным ужином.

Сыновья Натальи Водяновой Максим и Виктор

Наталья также рассказала подписчикам, как поддерживает связь со своими родственниками — звезда опубликовала скрин видеоразговора со своей младшей сестрой Кристиной, которая сейчас живет в Вашингтоне и тоже находится на самоизоляции.

Наталья Водянова и ее сетра Кристина

Напомним, что ранее Наталья Водянова уже призывала своих подписчиков к самоизоляции. Модель просила людей не паниковать и попробовать извлечь из сложившейся ситуации исключительно плюсы.

Да, есть болезнь, но это не болезнь души. Да, есть даже смерть, но всегда может произойти возрождение любви. Будьте внимательны к выбору, который вы делаете в отношении того, как жить сейчас. А сегодня — просто дышите. Слушайте, как стих заводской шум и снова поют птицы. Небо проясняется, наступает весна, и мы повсюду окружены любовью. Откройте окна своей души. Пойте,

— обратилась Наталья к своим фолловерам.

В настоящее время во Франции зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 550 человек скончались, 1587 — выздоровели. Накануне французские ученые провели успешные испытания лекарства против коронавируса — пока результаты этого исследования являются предварительными и еще будут перепроверяться.

Напомним, что холдинг LVMH, принадлежащий отцу жениха Натальи Водяновой, Бернару Арно, стал первой люксовой компанией, отреагировавшей на ситуацию с коронавирусом в мире. 15 марта Бернар Арно объявил, что на трех фабриках холдинга во Франции, где прежде делали духи и косметику Christian Dior, Guerlain и Givenchy, будут производить антисептические гели. Во французские медицинские учреждения средства гигиены будут предоставляться бесплатно. После этого инициативу владельца LVMH переняли многие компании, в том числе и российские.

Наталья Водянова с сыном Романом

По материалам: www.spletnik.ru