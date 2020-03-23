Леонид Агутин рассказал о счастливом браке с Анжеликой Варум: «Она не помнит обид»

Анжелика Варум и Леонид Агутин

51-летний Леонид Агутин и 50-летняя Анжелика Варум живут в браке уже более 19 лет и воспитывают 21-летнюю дочь Елизавету. В новом интервью «Экспресс газете» певец раскрыл секрет их счастливого брака. По словам артиста, то, что они с женой так долго остаются вместе, — во многом заслуга мудрой и незлопамятной Анжелики.

Вряд ли он вообще есть этот секрет. Каждый день нашей жизни мы начинаем с чистого листа. Удивительная способность Анжелики — жить одним днем. Для нее вообще не существует прошлого. Она не помнит обид, ссор. Я поражался, что она не помнит даже дату нашей свадьбы. Не помнит города наших путешествий. С ней можно все начать сначала, и это замечательно,

— рассказал о семейной жизни Агутин.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

В беседе с журналистами издания Леонид также рассказал, что последние несколько месяцев до эпидемии коронавируса много времени проводил в Аргентине, где вместе с сыном известной кинозвезды Лолиты Торрес, Диего, записывал альбом на испанском языке. Агутин признался, что после общения с Диего Лолита стала для него новой музой. Тогда журналист поинтересовался, как к его новому источнику вдохновения относится жена Анжелика, которая была единственной музой Агутина на протяжении многих лет.

Анжелика знает, что муз у творческого мужчины может быть много, а идеальная любимая женщина — одна. Она!

— ответил Леонид.

Агутин также рассказал о своем общении с дочерьми, 21-летней Елизаветой, рожденной в браке с Варум, и 24-летней Полиной от предыдущих отношений с балериной Марией Воробьевой. Леонид признался, что всегда открыт и честен со своими дочерьми, и во всем их поддерживает. Певец рассказал, что у него есть только одно опасение относительно детей — чтобы они не попали в плохую компанию.

Анжелика Варум и Леонид Агутин с дочерью Лизой

По материалам: www.spletnik.ru