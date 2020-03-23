СМИ: у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Культура
Игорь Кнышевский0
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СМИ: у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Евгений Петросян

Сегодня российские СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова стали родителями. Поговаривают, что малыш появился на свет в середине марта в одном из медицинских центров Дубая. Для юмориста ребенок стал вторым, а для его избранницы — первым.

Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства,

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— сообщили изданию StarHit друзья звездной пары.

СМИ: у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенокЕвгений Петросян

СМИ: у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенокТатьяна Брухунова

Не так давно Татьяна и Евгений вместе с новорожденным малышом вернулись из Дубая в Москву, где сейчас находятся на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Кстати, на снимках Татьяны за последние несколько месяцев не было видно округлившегося живота, из чего можно сделать вывод, что супруги, вероятнее всего, воспользовались услугами суррогатной матери.

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Материал дополняется.

По материалам: www.spletnik.ru


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