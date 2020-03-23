Тристан Томпсон навестил Хлое Кардашьян и их дочь во время изоляции

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

35-летняя Хлое Кардашьян решила самоизолироваться — она не встречается с членами своей семьи и друзьями из-за пандемии коронавируса. Однако, как источник сообщил People, ее бывший возлюбленный, 29-летний Тристан Томпсон, недавно навещал звезду и их двухлетнюю дочь Тру в Лос-Анджелесе.

Хлое все еще сидит дома с Тру. Они не встречаются с другими членами семьи Кардашьян, а играют исключительно дома на заднем дворе. Тристан же оставался в доме Хлое в течение нескольких дней и проводил время с Тру. Все они здоровы. Несмотря на слухи, Хлое и Тристан не возобновили свои отношения. Быть лучшими родителями для дочери — их единственный приоритет,

— сказал инсайдер.

К удивлению фанатов, звезда реалити-шоу не стала постить совместные фотографии с экс-бойфрендом. Сестра Ким Кардашьян вместо этого опубликовала кадр с дочкой, на котором они позируют в одинаковых пижамах.

Главное — помни, как сильно мы с папой любим тебя!

— подписала снимок Хлое.

Говорят, сейчас отношения между Хлоей и Тристаном, который в 2019 году изменил Кардашьян с лучшей подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс, налаживаются. Баскетболист регулярно лайкает фото экс-возлюбленной, дарит подарки и стал навещать ее чаще.

Они прекрасно ладят. В настоящее время все ее внимание сосредоточено на совместном с Тристаном воспитании дочери. Она просто хочет, чтобы Тру чувствовала себя любимой. Однако Хлое и Тристан уже не будут вместе. Это не то, что ей нужно,

— сказал источник.

По материалам: www.spletnik.ru