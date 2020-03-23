У Харви Вайнштейна и Пласидо Доминго выявлен коронавирус

Харви Вайнштейн/Пласидо Доминго

Число известных людей, заразившихся коронавирусом, растет. Стало известно, что вирус был выявлен у 68-летнего осужденного на 23 года за изнасилование американского продюсера Харви Вайнштейна, а также 79-летнего знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Вайнштейн, который несколько дней назад был переведен в тюрьму Венде на западе Нью-Йорка, содержится в изоляции вместе с еще одним заключенным, у которого тоже был выявлен коронавирус. Как пишут западные СМИ, предположительно Харви заразился еще до своего перевода в исправительное учреждение, до этого он лечился в нью-йоркской городской больнице, куда его привезли из здания суда, — Вайнштейн жаловался на боли в груди и высокое кровяное давление.

Харви Вайнштейн

Официальный представитель продюсера Джуд Энгельмайер пока новости, что Вайнштейну был диагностировал коронавирус, не подтверждает.

Наша команда ничего подобного не слышала. Я не могу сказать вам то, чего не знаю,

— заявил Энгельмайер.

Оперный певец Пласидо Доминго тест на коронавирус решил сдать сам, после того как обнаружил у себя симптомы заболевания: кашель и озноб. Он рассказал, что тест оказался положительным, после чего принял решение о самоизоляции.

Мы с семьей будем находиться в самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения,

— написал он в фейсбуке и добавил, что он и члены его семьи чувствуют себя хорошо.

Пласидо Доминго

Доминго обратился к своим соотечественникам и дал им несколько советов, как избежать распространения вируса.

Я прошу всех быть предельно осторожными, следовать основным рекомендациям, часто мыть руки, держаться на расстоянии не менее шести футов от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. И, пожалуйста, в первую очередь оставайтесь дома, если вы можете. Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, чтобы как можно скорее вернуться к нашей обычной повседневной жизни,

— заключил он.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер Eliena20.

По материалам: www.spletnik.ru