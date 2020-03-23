«Займитесь уборкой»: Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советует

Дженнифер Энистон

Из-за коронавируса многие люди в разных странах вынуждены перейти на режим самоизоляции, и знаменитости не исключение. Как и обычные люди, они тоже задаются вопросом: чем же заняться в этом вынужденном заточении в четырех стенах?

И Дженнифер Энистон нашла для себя ответ — 51-летняя актриса рассказала, что решила посвятить свободное время уборке, а точнее разбору гардеробной в своем особняке площадью почти 800 квадратных метров в Бель-Эйр.

Дженнифер Энистон

Я все еще разбираюсь в своих шкафах. Конца и края пока не видно. Я всем предлагаю заняться хорошей весенней уборкой прямо сейчас, пока мы взаперти из-за всего происходящего. Это не может повредить,

— дала совет Дженнифер в инстаграм-эфире у Эллен Дедженерес.

Напомним, она сейчас ведет свое шоу также из дома и просто связывается со своими звездными друзьями по телефону, вместо того чтобы приглашать их в студию, как раньше.

Кроме того, книги — всегда прекрасная идея,

— продолжила Энистон.

Не исключено, что во время уборки Дженнифер найдет еще несколько эффектных винтажных нарядов, которые сможет надеть на будущие мероприятия.

Например, белоснежное платье от Dior времен Джона Гальяно, которое так бурно обсуждали в сети, актриса как раз нашла в своей личной коллекции нарядов, а не благодаря стилистам.

По материалам: www.spletnik.ru