«Займитесь уборкой»: Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советует

Культура
Игорь Кнышевский0
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"Займитесь уборкой": Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советует

Дженнифер Энистон

Из-за коронавируса многие люди в разных странах вынуждены перейти на режим самоизоляции, и знаменитости не исключение. Как и обычные люди, они тоже задаются вопросом: чем же заняться в этом вынужденном заточении в четырех стенах?

И Дженнифер Энистон нашла для себя ответ — 51-летняя актриса рассказала, что решила посвятить свободное время уборке, а точнее разбору гардеробной в своем особняке площадью почти 800 квадратных метров в Бель-Эйр.

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"Займитесь уборкой": Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советуетДженнифер Энистон

Я все еще разбираюсь в своих шкафах. Конца и края пока не видно. Я всем предлагаю заняться хорошей весенней уборкой прямо сейчас, пока мы взаперти из-за всего происходящего. Это не может повредить,

— дала совет Дженнифер в инстаграм-эфире у Эллен Дедженерес.

"Займитесь уборкой": Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советует

Напомним, она сейчас ведет свое шоу также из дома и просто связывается со своими звездными друзьями по телефону, вместо того чтобы приглашать их в студию, как раньше.

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Кроме того, книги — всегда прекрасная идея,

— продолжила Энистон.

 

Не исключено, что во время уборки Дженнифер найдет еще несколько эффектных винтажных нарядов, которые сможет надеть на будущие мероприятия.

"Займитесь уборкой": Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советует

Например, белоснежное платье от Dior времен Джона Гальяно, которое так бурно обсуждали в сети, актриса как раз нашла в своей личной коллекции нарядов, а не благодаря стилистам.

"Займитесь уборкой": Дженнифер Энистон разбирает свою гардеробную во время самоизоляции — и всем советует

По материалам: www.spletnik.ru


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