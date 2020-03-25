Дочь Мерил Стрип Грейс Гаммер разводится с музыкантом Теем Стрэтэйрном

Грейс Гаммер и Тей Стрэтэйрн

33-летняя дочь Мерил Стрип Грейс Гаммер разводится с мужем, 39-летним музыкантом Теем Стрэтэйрном — информация об этом накануне была опубликована в издании The Blast. О причинах развода не сообщается, но известно, что заявление о расторжении брака подала Грейс.

Первые слухи о романе Грейс Гаммер и Тея Стрэтэйрна появились в октябре 2017 года, когда они вместе пришли на премьеру документального фильма «Спилберг» (Spielberg). Актриса и клавишник группы Dawes тщательно оберегали свою личную жизнь от внимания журналистов — даже о том, что Грейс и Тей были женаты, пресса узнала только после того, как они подали на развод.

Грейс Гаммер Тей Стрэтэйрн

Гаммер и Стрэтэйрна знали друг друга с самого детства: они познакомились, когда мама Грейс, Мэрил Стрип, и отец Тея, Дэвид Стрэтэйрн, снимались в фильме «Дикая река» (The River Wild). На тот момент Гаммер было 7 лет, а Стрэтэйрну — 13.

Напомним, что Грейс Гаммер — одна из трех дочерей оскароносной актрисы Мерил Стрип, рожденных в браке со скульптором Доном Гаммером. Грейс, как и ее старшая сестра Мэми, пошла по стопам матери и тоже стала актрисой (она известна по ролям в сериалах «Мистер Робот», «Американская история ужасов» и других). У Мерил и Дона также есть 40-летний сын Генри — он музыкант и выступает под именем Генри Вулф.

Грейс Гаммер и Мерил Стрип

По материалам: www.spletnik.ru