Сигара, музыка и танцы: Джиган нарушил карантин и устроил домашнюю вечеринку с друзьями

Джиган

Несколько дней назад 34-летний Джиган и 31-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя дочерьми, восьмилетней Ариелой, пятилетней Леей, двухлетней Майей, и месячным сыном Давидом вернулись на родину из США. Из-за эпидемии коронавируса семья в течение двух недель должна соблюдать карантин — находиться дома и свести к минимуму общение с другими людьми.

Однако Джиган следовать этим рекомендациям не был намерен. На второй день карантина он заскучал и пригласил в свой загородный дом звездных друзей — бразильскую певицу и участницу телепроекта «Голос-4» Габриэллу Да Силву, рэпера Mc Gringo и других. Вместе с ними Джиган устроил шумную вечеринку на звукозаписывающей студии. Компания работала над новыми треками, курила кальян и сигары, записывала видео для TikTok и танцевала.

Джиган с рэпером Mc Gringo и Габриэллой Да Силвой Джиган

В доме в этот момент присутствовали дочери Джигана — они несколько раз попали на видео с домашней вечеринки. Супруга же рэпера Оксана Самойлова в кадре за это время ни разу не появлялась. В какой-то момент Джиган решил разыграть сценку: он встал на одно колено перед Габриэллой и назвал ее своей королевой. Очевидно, что последнее, о чем гости думали на вчерашнем празднике, — это карантин.

Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое,

— рассказал своим фолловерам Джиган еще до начала вечеринки.

Джиган с рэпером Mc Gringo и Габриэллой Да Силвой и дочерью Ариелой Джиган

Многие подписчики осудили Джигана за такое безответственное отношение не только к себе и своей семье, но и к окружающим. Кстати, недавно стало известно, что за нарушение режима самоизоляции можно получить штраф в размере 80 тысяч рублей или даже понести уголовную ответственность.

Напомним, что месяц назад Оксана Самойлова и Джиган в четвертый раз стали родителями — в одной из клиник Майами на свет появился их долгожданный сын Давид. Всего через пару недель после рождения сына рэпер стал вести себя довольно скандально: он выходил в прямые эфиры в инстаграме в нетрезвом виде и во время них нецензурно выражался при детях. Через какое-то время Джиган оказался в рехабе, а в сети появились слухи о том, что он применял физическую силу к Оксане и детям. Самойлова эти домыслы опровергла и добавила, что пока не знает, что дальше будет с их семьей.

Кстати, сама Самойлова, судя по сторис, карантин соблюдает. Оксана проводит время с детьми, вместе с ними занимается спортом прямо дома и разбирает чемоданы после поездки.

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Оксана Самойлова с дочерьми Майей и Леей

По материалам: www.spletnik.ru