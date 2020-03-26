Мексиканский ужин, перестановка в доме и кулинарный мастер-класс: Анна Нетребко показала, как проходит ее карантин

Анна Нетребко с сыном Тьяго

48-летняя оперная певица Анна Нетребко, которая живет в Вене вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым и 11-летним сыном Тьяго от бывшего возлюбленного Эрвина Шротта, сейчас тоже соблюдает карантин. Звезда не унывает и своим позитивным настроем радует не только домочадцев, но и многочисленных поклонников. Так, день назад она устроила дома мексиканский ужин, а рецептом его приготовления поделилась в инстаграме.

Сегодня у нас мексиканские такос «уличный стиль» лепешки из того же теста что и пельмени — а мясо — говядина, маринованная и тушенная часов 4/5, и главное — кинза, Чили перец и свежей лайм! Ну и конечно текила!!! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Звезда засняла весь процесс приготовления ужина на видео и опубликовала аппетитные снимки того, что у нее в итоге получилось.

Анна, какая вы классная! Несмотря на вашу занятость, вы прекрасная хозяйка, мама и жена. Анна, очень красиво и аппетитно готовите, ручки у вас золотые,

— прокомментировали ее подписчики.Ну а вчера звезда решила заняться перестановкой в доме и сама передвинула стол и диван.

Русская женщина всегда найдет, чем себя развлечь,

— отметили ее фанаты.

Смотреть инстаграм Нетребко на голодный желудок — это занятие точно не для тех, кто лишен силы воли. После мексиканского блюда певица опубликовала еще одно — не менее привлекательное и аппетитное. Анна рассказала, что решила устроить разгрузочный день, и поделилась рецептом салата из овощей, зелени и фруктов.

Как призналась Анна, особого вдохновения для рецептов ей не нужно.

Я смотрю, что пропадает…

— поделилась она своим секретом.

По материалам: www.spletnik.ru