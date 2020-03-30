Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри

Культура
Игорь Кнышевский0
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Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри

Дональд Трамп/Меган Маркл и принц Гарри

На прошлой неделе 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри вместе с 10-месячным сыном Арчи переехали из Канады в США — герцоги Сассекские решили обосноваться в родном городе бывшей актрисы Лос-Анджелесе (временно или на постоянной основе, пока неизвестно).

После их переезда в западных СМИ появились предположения, что Меган и Гарри будут просить президента США Дональда Трампа об «особой помощи» для обеспечения их безопасности, так как после их решения сложить с себя королевские полномочия Великобритания больше не будет платить за их охрану. Однако вчера Трамп дал понять, что в этом вопросе на него им не стоит рассчитывать.

Я большой друг и почитатель королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они должны платить!

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— написал он.

Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за безопасность Меган Маркл и принца ГарриДональд Трамп

Речь идет о сумме в один миллион долларов в год. Завтра, 31 марта, принц Гарри и Меган Маркл лишатся своего статуса «международной защиты» из-за так называемого «Мегзита». Если бы они продолжали оставаться старшими членами британской королевской семьи, то имели бы право на защиту силами вооруженных агентов Секретной службы США во время их пребывания в стране. Теперь, когда Трамп отказал им в оплате охраны, расходы на безопасность Гарри и Меган либо лягут на их плечи, либо их будет оплачивать принц Чарльз, который сейчас находится в самоизоляции в поместье в Шотландии после положительного теста на коронавирус.

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Но вскоре после заявления Трампа пресс-секретарь пары заявил, что «герцог и герцогиня Сассекские не планируют просить у правительства США поддержку для обеспечения безопасности».

Были приняты меры по обеспечению безопасности, финансируемые из частных источников,

— добавил он.

Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за безопасность Меган Маркл и принца ГарриМеган Маркл и принц Гарри

Стоит отметить, что и Меган Маркл, и принц Гарри ранее критиковали Дональда Трампа. Герцог Сассекский и вовсе говорил, что у Трампа «кровь на руках».

По мнению некоторых СМИ, на решение супругов уехать из Канады также повлиял отказ местного правительства покрывать их расходы на безопасность.

Дональд Трамп заявил, что США не будут платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер Aia0604.

По материалам: www.spletnik.ru


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