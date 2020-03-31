Оксана Самойлова подает на развод с Джиганом: «Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом»

Джиган и Оксана Самойлова

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Всего несколько минут назад Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками в инстаграме печальными новостями — она подает на развод с мужем.

Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четыре маленьких ребенка, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил. И я верила, потому что я не способна на такой обман, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете? По-настоящему. Мы не ссорились особо, я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое.Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность, только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду я с четырьмя детьми, но мне придется быть сильной и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо,

— написала Оксана.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

По материалам: www.spletnik.ru