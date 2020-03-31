СМИ заподозрили Ирину Шейк в романе с арт-дилером Вито Шнабелем

Ирина Шейк и Вито Шнабель

На самоизоляции 34-летняя Ирина Шейк воспользовалась перерывом в череде съемок и показов и нашла время не только для уборки дома, но и для нового романтического увлечения. Такие выводы папарацци сделали после того, как на днях заметили модель на прогулке по Махэттену с 33-летним владельцем галереи и экс-бойфрендом Хайди Клум и Эмбер Херд, Вито Шнабелем. Сначала они вместе сходили в супермаркет, а потом отправились в апартаменты Шнабеля. К слову, ни Ирина, ни Вито свои отношения пока никак не комментировали, но журналисты подозревают, что пока они просто скрывают свой роман.

О потенциальном новом возлюбленном Ирины в светских кругах говорят как об известном дамском угоднике. В свое время у него были романы не только с Хайди Клум и Эмбер Херд, но и с Деми Мур, Эль Макферсон, Лив Тайлер и другими звездными красавицами. В западной прессе Шнабеля одно время называли той-боем из-за подружек, которые были гораздо старше его: Клум на 13 лет, Макферсон — на 22 года, а Мур — на 24 года. Вито Шнабель является большим любителем искусства и близко дружит с основательницей музея «Гараж» Дашей Жуковой.

Вито Шнабель и Хайди Клум Вито Шнабель, Даша Жукова и Стелла Шнабель

Напомним, что Вито Шнабель — первое серьезное увлечение Ирины Шейк после расставания с отцом ее трехлетней дочери Леи, 45-летним Брэдли Купером. Недавно в одном из интервью модель впервые прокомментировала свой разрыв с актером.

Я думаю, что во все отношения, даже самые хорошие, мы привносим свои лучшие и худшие проявления — такова природа человека. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами,

— рассказала Шейк об отношениях с бывшим возлюбленным.

Ирина Шейк

Ирина также призналась, что свыклась с жизнью работающей матери-одиночки, однако добавила, что бывают дни, когда она просыпается и понимает, что «разрывается на части».

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе около четырех лет. В 2017 году у них родилась дочь Лея, а через два года после этого они объявили о своем расставании. После разрыва они сохранили хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием малышки.

Вито Шнабель

По материалам: www.spletnik.ru