Инсайдер о любимом занятии 10-месячного сына Меган Маркл и принца Гарри: «Он любит играть по FaceTime!»

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Переехав из Канады в Лос-Анджелес и сложив с себя королевские полномочия, 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри сосредоточились на воспитании своего 10-месячного сына Арчи, которому теперь посвящают все свое время. Об этом изданию Enews рассказал инсайдер.

Как и многие родители, они сейчас сосредоточены на своем сыне и семье. Они стараются извлечь из этого максимум пользы и наслаждаются временем, которое проводят вместе как одна семья. Арчи любит играть по FaceTime с другими маленькими детьми, с родителями которых они общаются. И Арчи приносит много радости как принцу Гарри, так и Меган Маркл в эти страшные времена,

— рассказал он.

Инсайдер добавил, что, как и у всех людей, у герцогов Сассекских были свои планы, которые нарушила пандемия коронавируса.

Большинство людей в мире изменили свои планы из-за коронавируса, и Меган и Гарри не исключение. Но в конечном итоге их работа не изменилась — они все еще общаются с благотворительными организациями, с которыми они работали, чтобы выяснить, как они могут помочь. Обстоятельства изменились, но их намерение помочь — нет,

— рассказал он.

Напомним, что вчера Меган и Гарри перестали официально выполнять королевские обязанности. В последнем посте в инстаграме, опубликованном 30 марта, они объявили, что больше не будут вести свой официальный аккаунт.

Как мы все видим, мир сейчас кажется необычайно хрупким. Тем не менее мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию. Вместе мы можем это реализовать. Самое важное сейчас — это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений для многих проблем, которые возникли в результате этой пандемии,

— заявили они и добавили, что, несмотря на то что они покидают инстаграм, их работа будет продолжаться.

По материалам: www.spletnik.ru