Миллиардер с шиком самоизолировался на 150-метровой яхте. Интернет в гневе

Дэвид Геффен

Введенный режим самоизоляции многих людей заставил поменять привычный распорядок, но для некоторых явно не стал поводом отказываться от роскошной жизни.

Так, 77-летний американский миллиардер Дэвид Геффен решил переждать неспокойные времена на своей 150-метровой яхте Rising Sun (ее стоимость оценивается в 590 миллионов долларов) в Карибском море в районе островов Гренадин.

Как проходит его карантин, владелец звукозаписывающей компании и сооснователь студии Dreamworks начал было рассказывать в своем инстаграме. Геффен, чье состояние по оценкам Bloomberg составляет 9 миллиардов долларов, поделился несколькими снимками.

Закат вчера вечером. Самоизолировался на островах Гренадин, чтобы избежать заражения вирусом. Надеюсь, вы все в безопасности,

— написал миллиардер.

По сообщениям прессы, в том же регионе сейчас находятся яхта Романа Абрамовича Eclipse и Vava II, принадлежащая Эрнесто Бертарелли, — впрочем, находятся ли и их хозяева на борту, доподлинно неизвестно. Район островов Гренадин — излюбленное место отдыха состоятельных людей: стоимость номеров в отелях здесь стартует от 1 100 долларов за ночь.

Но вернемся к инстаграму Геффена. Ставить лайки такому трогательному проявлению заботы о них подписчики, впрочем, не торопились. Пост вызвал гнев пользователей сетей.

Ну спасибо, Дэвид, что думаешь о нас.

Вот поэтому миллиардеров и ненавидят.

Геффену стоило пожертвовать свою яхту властям Нью-Йорка, чтобы они могли сделать там временный госпиталь.

Это стыдно и абсурдно!

— написали пользователи сети, раскритиковав поступок Геффена.

В итоге миллиардер был вынужден даже удалить свой аккаунт (но интернет помнит все, как мы знаем).

Впрочем, на карантин в стиле люкс сейчас явно есть спрос, и 77-летний миллиардер не единственный, кто не прочь уединиться «на стиле».

Так, отель Le Bijou в Швейцарии предлагает состоятельным клиентам, которые еще могут добраться к ним на частном самолете, провести карантин в их апартаментах. В услуги входит тест на коронавирус, а также персональный медперсонал и шеф-повар. Стоимость сервиса не сообщается.

Карантин на яхте, впрочем, только на первый взгляд кажется райским времяпрепровождением. Если у кого-то из команды обнаружится вирус, морские каникулы могут превратиться в кошмар, как это уже было с несколькими круизными кораблями: суда оставались в порту на карантине, а пассажиры не могли покинуть борт.

По материалам: www.spletnik.ru