Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились отдать детей в обычную школу

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта с самого начала стал напоминать настоящий сериал — столько скандалов и интриг его сопровождали, что только и успевай записывать. Однако со временем страсти улеглись, супруги смогли договориться и теперь стараются воспитывать детей сообща. Пришли к согласию они и относительно образования своих детей. По данным агентства Blast, бывшие супруги приняли решение о «традиционной» форме обучения для своих детей, то есть они отдадут их в обычную школу.

Старший сын пары, 18-летний Мэддокс, сейчас учится в колледже в Южной Корее (но из-за вспышки коронавируса он временно вернулся в Лос-Анджелес), так что решение коснется его братьев и сестер: 16-летнего Пакса, 15-летней Захары, 13-летней Шайло и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Анджелина Джоли с детьми: Ноксом, Захарой, Паксом, Вивьен и Шайло

В течение 14 лет совместной жизни бывшей пары их дети обучались на дому, поскольку Джоли и Питт регулярно ездили по всему миру из-за съемок в кино. Часто работа затягивалась на долгие месяцы, поэтому в поездки супруги всегда брали репетиторов для своих детей. Но теперь, когда Анджелина и Брэд уже далеко не так часто снимаются в кино, как раньше, у них есть возможность отдать детей в обычную школу. Говорят, что на этом настоял именно актер, так как он не хочет, чтобы его дети были «изолированы».

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми

Сама Джоли в одном из интервью признавалась, что в школе получила недостаточно знаний, а образование для нее очень важно.

Сейчас, по словам инсайдеров, Джоли вместе с детьми занимается онлайн-обучением.

Анжелина с детьми придерживаются обычного режима. Каждый день она будит их рано утром и заставляет вскоре после этого приступить к выполнению школьных заданий,

— заключил он.

Так что после окончания карантина Джоли и Питт, вероятно, начнут присматривать школу для своих детей.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Паксом

По материалам: www.spletnik.ru