Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекают родителей

Максим Галкин с детьми

Шестилетние Лиза и Гарри не дают скучать на карантине своим родителям, 70-летней Алле Пугачевой и 43-летнему Максиму Галкину. Всей семьей они сочиняют песни, разыгрывают сценки, заряжаются позитивом и наслаждаются простыми семейными радостями.

Так, недавно Максим Галкин поделился сразу несколькими забавными роликами с детьми. На одном из видео Гаррик с хвостиками на голове, накладными усами и солнцезащитными очками пародирует Игоря Николаева, исполняя его известную песню «Выпьем за любовь». Звездная мама импровизацию сына явно оценила — на заднем плане Пугачева заливисто смеется.

Не узнали что ли Гаррика? А усы сам выращивал!

— говорит Гарри на видео.

Пару часов назад Максим Галкин опубликовал еще один новый ролик с малышами, снятый во время прогулки во дворе их дома. Гарри и Лиза забрались на игрушечный деревянный корабль, вообразили себя пиратами и начали пускать стрелы из лука в невидимых врагов. Происходящее сопровождалось саундтреком из серии фильмов «Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean).

Пираты луговые,

— подписал ролик Максим.

В комментариях фолловеры в очередной раз восхитились изобретательностью и талантами двойнешек Лизы и Гарри, а также отметили, что они растут очень дружными и добрыми:

Детки прелесть… Крепкого здоровья всей семье! Берегите себя!Словно в каком-то другом мире живете! Хорошо, что детей не грузите проблемами текущего катаклизма,Готовятся на печенегов идти,Юные Робин Гуды.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Напомним, что в одном из недавних интервью в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» Максим Галкин рассказал, что они с Аллой всеми силами стараются создать в доме атмосферу абсолютной любви и взаимопонимания. Юморист добавил, что их дети не знают, что такое ссоры и повышенный голос, а также предположил, что именно поэтому «они такие веселые и счастливые».

По материалам: www.spletnik.ru