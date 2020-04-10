Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова

Александр Кержаков и Евгения Ледащева

С момента громкого развода 37-летнего Александра Кержакова со второй супругой, 26-летней Миланой Тюльпановой, о личной жизни футболиста ничего слышно не было. Однако на днях спортсмен сам дал повод для обсуждений на эту тему.

Он опубликовал в инстаграме кадр, на котором вместе с детьми, 15-летней Дарьей и семилетним сыном Игорем, повторил легендарную обложку второго студийного альбома группы Queen. На этом фото с Кержаковым и детьми также запечатлена длинноволосая брюнетка — все присутствующие на снимке позируют в медицинских масках.

Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой, сыном Игорем и дочерью Дашей

В комментариях интернет-пользователи сразу же завалили футболиста вопросами о неизвестной девушке на снимке. Через некоторое время поклонники вычислили новую возлюбленную Кержакова. Незнакомкой оказалась кинопродюсер Евгения Ледащева.

Слухи о романе Александра и Евгении ходили еще в прошлом году, однако тогда они так и не получили официального подтверждения. Кержаков и Ледащева знакомы как минимум три года, дело в том, что в 2017 году девушка работала над программой футболиста «Команда на прокачку» для телеканала «Матч ТВ».

Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой и детьми

О новой возлюбленной Кержакова известно немногое: ее личные страницы в соцсетях находятся в закрытом доступе. Евгения выступала продюсером таких картин, как «Позитивное кино» и «Зеленый леопард», а также работала над короткометражкой «Без секса».

Евгения Ледащева

Сейчас Александр вместе с возлюбленной Евгенией, сыном Игорем (футболист лишил прав в воспитании сына его мать Екатерину Сафронову) и рожденной от первого брака дочерью Дарьей, находится на самоизоляции в своем загородном доме. Иногда к ним присоединяется младший сын футболиста, Артемий, появившийся в браке с Миланой Тюльпановой.

Громкий развод Миланы и Александра долгое время активно обсуждался в прессе. Первое время футболист делал все, чтобы отсудить у бывшей супруги право на воспитание сына, однако потом прекратил судебные тяжбы ради спокойствия сына. Теперь мальчик живет с папой и часто навещает отца.

Александр Кержаков с дочерью Дарьей и сыновьями Артемием и Игорем

По материалам: www.spletnik.ru