Зои Кравиц, Кайя Гербер и еще 12 звездных дочек, которые очень похожи на своих мам

Лиза Боне/Зои Кравиц

Неудивительно, что дети похожи на своих родителей. В конце концов, это магия ДНК. Но иногда это сходство так поразительно, что заставляет остановиться и задуматься: а не близнецы ли эти люди? Такое часто случается с дочками знаменитостей, потому что они взрослеют на глазах общественности. Например, если бы не родинка над ее левой губой, многие не смогли бы отличить Кайю Гербер от ее знаменитой мамы, супермодели Синди Кроуфорд! И это не единственный пример такого сходства. Собрали 14 звездных мам и дочерей, похожих как две капли воды.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Глядя на этих двух звезд, когда они позируют на красной дорожке вместе, не удается избавиться от ощущения, что в глазах двоится. Сходство Синди Кроуфорд и ее дочки Кайи Гербер трудно не заметить.

Я смотрю на Кайю и не могу отделаться от мысли: «У тебя такая же кожа, какая была у меня раньше. У тебя мои ноги и волосы, — говорила супермодель в одном из интервью.

Не можем не согласиться!

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Поклонники дочери Риз Уизерспун, Авы, долгое время считали ее копией ее отца, Райана Филиппа. Однако сейчас с каждым годом юная американская фотомодель, активистка и дизайнер все больше становится похожа на маму. Те же голубые глаза, пухлые губы, высокий лоб и милые щечки. Не говоря уже о том, что Риз и Ава выбирают похожий цвет волос и макияж.

Голди Хоун и Кейт Хадсон

В случае с актрисами и когда дело касается природной красоты или таланта, яблоко от дерева недалеко упало. Как и ее знаменитая мама, Кейт Хадсон начала сниматься в кино еще в 19 лет (она сыграла эпизодическую роль в фильме «Пустынная тоска» Моргана Фримена) и сделала неплохую карьеру в Голливуде.

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Кристи Бринкли и Сейлор Бринкли-Кук

Звезда Sports Illustrated Кристи Бринкли и ее дочь, начинающая модель Сейлор Бринкли-Кук, настолько похожи, что знаменитостей иногда путают на красных ковровых дорожках. А когда в прошлом сезоне американского шоу «Танцы со звездами» Кристи пришлось отказаться от участия в программе из-за травмы, ее заменила 22-летняя Сейлор. Зрители, стоит отметить, не сразу поняли подмену.

Деми Мур и Румер Уиллис

Стоит звездам опубликовать в инстаграме совместные фотографии, фолловеры тут же принимаются писать, что они клоны друг друга. Действительно порой кажется, что Румер — это юная Деми Мур…

Мерил Стрип с дочерьми Грейс и Мэми Гаммер

Величайшая актриса своего поколения, получившая столько наград, что их трудно сосчитать, Мерил Стрип растит сына и трех дочерей, две из которых пошли по ее стопам. Грейс и Мэми унаследовали от знаменитой мамы не только страсть к актерскому искусству, но и внешность. Вот уж точно про кого можно сказать: трое из ларца! Тот же длинный нос с горбинкой, хитрый прищур, фарфоровая кожа и светло-русые волосы.

Лиза Боне и Зои Кравиц

Высокие скулы, темные волосы, миндалевидный разрез глаз и очаровательная улыбка — глядя на снимки Лизы Боне и Зои Кравиц, попробуйте найти 10 отличий!

Мадонна и Лурдес Леон

Дочь Мадонны, Лурдес Леон, как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Огромные глаза, овал лица, тот же миниатюрный нос, любовь к танцам и самовыражению. Впрочем, сама звезда уверена, что ее дочь намного эффектнее и талантливее.

Она безумно талантливая. Я завидую ей, потому что она невероятна во всем, что она делает — она невероятная танцовщица, великолепная актриса, прекрасно играет на пианино. Она намного лучше меня, — сказала в одном из интервью Мадонна.

Бетт Мидлер и Софи фон Хэйзелберг

Здесь сходство, как говорится, налицо! Несколько лет Софи боялась выступать на сцене и сниматься в фильмах, так как не хотела быть в тени матери. По ее словам, она боялась, что не сможет раскрыть свой актерский талант.

В итоге Софи все-таки снялась в эпизодической роли в фильме Вуди Аллена «Иррациональный человек». Режиссер тогда был в восторге от игры актрисы. Он даже упоминал ее в своих интервью, говоря, что Софи не только похожа характером на мать, но также и имеет талант, который ничем не уступает Бетт.

Кейт Мосс и Лила Грейс Хак

Лила Грейс, дочь модели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хака, унаследовала от мамы самое лучшее. Сама же Кейт признается, что ее дочь очень похожа на нее не только внешне, но и по характеру.

У Лилы замечательное чувство юмора и не менее хорошее чувство стиля. Это она унаследовала от меня. Дочь — мой самый главный критик. Ее мнению я полностью доверяю, поэтому, прежде чем надеть что-то, спрашиваю ее совета, — призналась Кейт Мосс в одном из интервью.

Гвинет Пэлтроу и Эппл Мартин

Многие поклонники Гвинет Пэлтроу считают ее дочь Эппл уменьшенной копией актрисы.

Ума Турман и Майя Хоук

Ума и ее дочь Майя не только могли бы сыграть близнецов, но и легко бы озвучили одну и ту же героиню. Критики и поклонники сразу отметили: голоса Майи и Умы Турман удивительно похожи. Хоук выпустила два сингла — лирические баллады To Love A Boy и Stay Open, и поклонники тут же отметили, что голоса Майи и Умы Турман звучат почти одинаково.

Нам постоянно говорят, что внешне мы как две капли воды. Это не так, но вот звучим мы почти одинаково, — смеется начинающая певица.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп повторяет судьбу своей матери. Ванесса Паради стала известна после того, как снялась для Chanel в 1990 году. Ее дочь Лили-Роуз, рожденная от Джонни Деппа, тоже стала любимицей Карла Лагерфельда. Модель была объявлена лицом рекламной кампании аромата № 5 L’Eau Chanel в 2016 году.

Робин Райт и Дилан Пенн

Если когда-нибудь переснимут фильм 1987 года «Принцесса-невеста», Дилан Пенн однозначно достанется роль героини, которую когда-то играла ее звездная мама.

По материалам: www.spletnik.ru